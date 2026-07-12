El partido entre españoles y franceses se ve empañado por los dichos del ex presidente de España sobre la nacionalidad de los galos.

La primera semifinal del Mundial 2026 será un clásico, debido a que en Dallas se van a medir el finalista de Qatar 2022, Francia, mediante el actual campeón de la Euro, España.

El duelo ya se está jugando en Europa, debido a que se produjo una fuerte polémica proveniente desde España, puesto que el ex presidente de dicho país Mariano Rajoy, utilizó una desafortunada frase en la columna que tiene en el medio hispano El Debate, donde opina lo que ocurre durante la Copa del Mundo.

Para definir el cometido del rival de La Roja, Rajoy dijo sobre los galos que tienen “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”, en referencia a la gran cantidad de jugadores de origen africano que defienden la camiseta de Les Bleus.

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La respuesta francesa a las palabras de Mariano Rajoy

Los dichos de Rajoy generaron una fuerte polémica, sobre todo por los tintes racistas de sus dichos, lo que tuvo respuesta inmediata desde el país que tiene a Kylian Mbappé como su gran figura.

Una de las entidades que alzó la voz fue la Embajada de Francia en España, que mediante sus redes sociales dejó en silencio al criticado y polémico Rajoy.

Mariano Rajoy creó una fuerte polémica en la previa al partido entre España y Francia. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

“Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también“, le respondieron al político.

La previa al clásico entre Francia y España se encendió por una polémica periférica, pero se espera que sea un áspero encuentro por el paso a la final del Mundial 2026.

En síntesis

Francia y España jugarán la primera semifinal del Mundial 2026 en Dallas.

jugarán la primera semifinal del Mundial 2026 en Dallas. Mariano Rajoy publicó una polémica columna sobre los jugadores de la selección francesa.

publicó una polémica columna sobre los jugadores de la selección francesa. La Embajada de Francia aclaró que los 26 futbolistas convocados son ciudadanos franceses.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España?

La primera semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España se jugará este martes 14 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Dallas.