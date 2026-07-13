El ex futbolista Maxi López le advirtió al streamer que si se presentaba en Atlanta con la camiseta albiceleste "te vamos a fajar".

Uno de los personajes que apareció en este Mundial 2026 es el streamer estadounidense iShowSpeed, fanático de Cristiano Ronaldo y que se convirtió en “mufa” pues al equipo que le daba su apoyo en cancha, éste quedaba eliminado.

En vista de aquello, el fin de semana fue a Kansas City y se presentó con la camiseta de Argentina, aunque no le resultó la apuesta, pues vencieron a Suizay los hinchas trasandinos fueron a encararlo por querer “mufar” a la Albiceleste en aquel duelo.

Pues bien, en la previa a la semifinal del Mundial 2026, donde los sudamericanos se medirán con Inglaterra, desde este país lanzaron una agresiva amenaza contra iShowSpeed, advirtiéndole que si se hacía presente en Atlanta, sufriría las consecuencias.

ver también iShowSpeed y la “maldición de Mick Jagger” en el Mundial 2026: Equipo que apoya, pierde

Argentina amenaza a iShowSpeed previo a semifinal del Mundial

Fue el ex delantero Maxi López, quien dice presente en la cita planetaria como uno de los analistas de la cadena de TV trasandina Telefé, el que durante un despacho en Estados Unidos afirmó que si el streamer llegaba vestido de celeste y blanco, le iban a golpear.

“Speed, vigilante, escúchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar. Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo“, fue la amenaza directa a iShowSpeed de cara a la semifinal del Mundial 2026.

Pase lo que pase, se espera que el youtuber diga presente este miércoles 15 de julio en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, a partir de las 15:00 horas, y se anticipa que no la pasará bien con los argentinos, pese a que su abudante staff de seguridad que lo cuida.

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El anterior incidente del streamer con los trasandinos

Como dijimos antes, iShowSpeed estuvo presente en el Estadio Arrowhead para el duelo donde Argentina avanzó a semifinales del Mundial 2026 ante Suiza. Tras el tercer gol de Lautaro Martínez, salió del recinto con escolta, donde recibió gritos y puteadas de los hinchas sudamericanos.

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En síntesis