Este colombiano, quien jugó más de 300 partidos en la Vecchia Signora, compartió una foto con el chileno Matías Fernández con un mensaje en tono de broma, peeero...

Arturo Vidal fue un pilar de la Juventus en el apogeo de su carrera y hoy en día, es un bastión en el equipo de Colo Colo que le sacó 10 puntos de ventaja a la Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026. Otro jugador albo que pasó por la Serie A de Italia fue Joaquín Sosa.

El defensor central uruguayo formó parte del Bologna. Y en las últimas horas, un referente que tuvo la Juve publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se ofreció abiertamente al Cacique. Se trata de un experimentado jugador colombiano que vistió la camiseta bianconera en 314 encuentros.

La referencia es para Juan Guillermo Cuadrado, autor de 26 goles y 59 asistencias en el elenco más ganador de Italia. De hecho, sumó 11 títulos en esa larga aventura que tuvo en el cuadro de Turín, donde estuvo desde julio de 2017 hasta el mismo mes de 2023.

Juan Guillermo Cuadrado y familia celebran uno de los títulos que ganó el colombiano en la Juve. (Emilio Andreoli/Getty Images).

Pero todo terminó mal con la hinchada de la Juventus por el paso siguiente que dio: Cuadrado pasó al Inter de Milán y echó por la borda buena parte del cariño de la hinchada que lo había erigido como un ídolo. Es más, incluso llegó a ser capitán del elenco turinés.

Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus. (Valerio Pennicino/Getty Images).

Qué tiene que ver el Eterno Campeón en todo esto, se preguntará más de algún lector. Pues bien, el cafetalero se reencontró con un chileno que tuvo de compañero en otro club del calcio: Matías Fernández, con quien coincidió en la Fiorentina.

Matías Fernández celebra junto a Cuadrado en la Fiore. (Marco Luzzani/Getty Images).

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Juan Cuadrado, el ex Juventus que le pide a Mati Fernández que lo lleve a Colo Colo

Juan Guillermo Cuadrado, aquel referente de la Juventus, recordó la época junto a Mati Fernández y subió una historia que incluía un palito para el mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno. “Qué alegría verte, panita”, escribió el colombiano.

“Llévame para el Colo Colo pooo”, agregó Cuadrado en evidente tono de broma para esa muletilla tan requerida en suelo chileno y, queda claro, también por los compatriotas que están fuera del país. En la foto aparece otro colombiano de paso por Italia.

El zaguero central Yerry Mina, quien jugó el Mundial 2026 con la selección de Colombia y también jugó en la Fiorentina, aunque actualmente milita en el Cagliari de Italia. Otro que sale en la imagen es el agente Andrei Martínez, quien ha acompañado a ambos cafetaleros en gran parte de sus carreras.

Captura Instagram.

Y Juan Manuel Rengifo, volante ofensivo de 21 años que juega en Atlético Nacional de Medellín de Colombia. Así que perfectamente puede cumplirse el adagio que reza “entre broma y broma, la verdad se asoma”. ¿En qué está Cuadrado hoy en día? Tiene 38 años y su último club fue el Pisa, donde fue compañero del chileno Felipe Loyola y desgraciadamente descendieron a la Serie B.

Juan Guillermo Cuadrado en acción por el Pisa de Italia. (Gabriele Maltinti/Getty Images).