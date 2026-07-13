El ex volante de los albos comenta el regreso del puntero, que está negociando su desvinculación de Orenburg.

En medio de la fiebre por el Mundial 2026 se preparan los equipos chilenos para la segunda rueda de la Liga de Primera, torneo que es liderado por una clara ventaja por Colo Colo.

Los albos tienen 10 puntos de diferencia sobre su más cercano perseguidor, Universidad Católica, y pese a ello no quieren dejar nada al azar y apuestan por reforzarse para el cierre del año.

El entrenador argentino del Cacique, Fernando Ortiz, pidió tres fichajes y uno que negocia su regreso al Monumental es el puntero Jordhy Thompson, cuyo pase pertenece a Orenburg y algunos no creen que sea positivo su retorno.

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Coke Contreras critica el posible regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo

El potencial retorno del zurdo a Macul no le cierra del todo al ex volante de Colo Colo Jorge Contreras, quien en diálogo con RedGol dijo que el regreso al país del atacante puede ser un retroceso en su carrera.

“Puede que sea un error, que después le cueste más a él poder salir al extranjero nuevamente. Claro, quizás estaba en un medio que no llama mucho la atención en lo futbolístico, pero yo tenía entendido que había intereses de otras partes por el rendimiento que tuvo en Rusia”, dijo el Coke.

Jordhy Thompson se acerca a Colo Colo. Foto: Javier Salvo/Photosport

“Yo incluso hablaba con uno de los asistentes que tenía, que es un profe amigo mío, y le pregunté. Me decía que no, que era muy difícil (que volviera a Chile) porque estaba muy bien allá y todo. Pero nuevamente salió que había conversaciones y parece que Jordhy quiere volverse”, cerró.

Lo cierto es que Blanco y Negro avanza en las conversaciones y en el corto plazo se puede cerrar el regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo.

En síntesis

Colo Colo lidera la Primera División con 10 puntos de ventaja sobre Universidad Católica.

lidera la Primera División con 10 puntos de ventaja sobre Universidad Católica. El delantero Jordhy Thompson negocia su regreso para reforzar el plantel de Colo Colo.

negocia su regreso para reforzar el plantel de Colo Colo. El entrenador argentino Fernando Ortiz solicitó tres fichajes para la segunda rueda del torneo.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera