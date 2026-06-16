El chileno que se adelantó a la moda de zapatos rosados en el Mundial: “Lo molestaban”

El torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá ha llamado la atención por la particularidad de los chuteadores.

El Mundial 2026 comenzó con todo. El nuevo formato con más selecciones y reglas ha hecho una renovación total del torneo. Por lo mismo, ha permitido la irrupción de nuevos candidatos al título.

Ahora la competición también ha llamado la atención por la particular moda que se ha impuesto entre los jugadores: ocupar zapatos de color rosado y fucsia.

ver también Jugaba pichangas en medio del desierto y ahora anotó el primer gol de Arabia Saudita en el Mundial 2026

El aviso lo dio el Pantone Color Institute, que marca la pauta en la moda mundial, indicó que los colores mencionados serían tendencias. Esto finalmente fue aprovechado por las marcas deportivas. Si Adidas, Nike, Puma, Mizuno, Skechers, y New Balance tienen modelos con esta tendencia.

Pero llamativamente coincidieron en las tonalidades y ahora se aprecia a la mayoría de futbolistas con zapatos similares. Por lo que se hace recurrente ver en cada partido el mismo atuendo al saltar a la cancha.

Los zapatos rosados se adueñaron del Mundial y en todos los partidos se aprecian estos modelos (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Un estilo que todavía no logra completa aprobación. Así al menos lo indicó un histórico del fútbol chileno como Jorge Contrerasen conversación con Redgol.

“Esto pasa por un tema de pura publicidad y las marcas, van creando zapatos con diferentes colores y forma. Yo soy más tradicional”, recalcó “Koke” Contreras que fue multicampeón con Colo Colo y vistió en más de una ocasión la camiseta de la Roja.

Tweet placeholder

El chileno que se adelantó a la moda del Mundial: “Lo molestaban”

Lo anecdótico es que esta moda ya inició y varios años antes en el fútbol chileno. Esto por que Alfonso Neculñir fue el primero en ser reconocido popularmente por ocupar zapatos que no fueran de color negro. En la década de los 90 incluso se atrevió a utilizar chuteadores blancos para distinguirse de sus colegas.

“Yo soy de otro estilo. Un zapato lila, rosado o azul no me lo pondría. Uno está acostumbrado al negro. ¿Blanco? Tampoco. Neculñir fue el primero en ocupar zapatos así en Chile”, comentó Contreras.

Es que el nacido en Nueva Imperial, además de ser el primer mapuche en jugar en Colo Colo, marcó un precedente en el balompié nacional con su estilo. Sin embargo, para “Coke” esto no es para todos. Especialmente por los comentarios que se generan.

“A Neculnir también lo molestaban por el tema de los zapatos. Le decían de todo jajá. Así que mejor que quedarse con los zapatos de siempre”, sentenció Contreras sobre esta nueva moda y el episodio que registró en Chile.