Con su esposa y la Copa América: La sorpresiva publicación de Sergio Jadue en pleno Mundial

El ex Presidente de la ANFP sorprendió con una postal que de inmediato generó repercusión en redes sociales.

Sergio Jadue sorprendió este miércoles con una nueva aparición en redes sociales. Lo que se registró en medio de la celebración del Mundial en Estados Unidos.

El ex Presidente de la ANFP, que sigue erradicado en Miami por el caso FIFA Gate, aprovechó de recorrer las diferentes atracciones turísticas que se han creado por el torneo.

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Pero ahora eligió una más que especial: el trofeo de la Copa América. Jadue no dejó escapar la instancia y se tomó una postal junto al gigante trofeo que ganó en 2015.

En aquella campaña, el ex dirigente era el encargado de dirigir la ANFP. Dicho torneo marcó para siempre el fútbol chileno ya que fue el primer título que consiguió la selección chilena y consagró a la generación dorada.

La conquista en el Estadio Nacional estuvo marcada por la gestión de Sergio Jadue. “A Argentina la hicimos recorrer Chile”, “Brasil fue al sur y jugó en pleno invierno”, “Se hizo todo para ganarla” y “100 años de derrota se tenían que terminar”, han sido las frases que ha dejado calerano al recordar aquella gestión del torneo.

Además de la Copa América: el romántico detalle de Sergio Jadue

Ganar la Copa América 2015 abrió el camino para que el equipo nacional siguiera por la senda triunfal en la Copa Centenario y que finalmente significaron dos finales ganadas nada menos que a Argentina. Lo que hasta el día de hoy no puede olvidar Lionel Messi.

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La postal rápidamente se viralizó en redes sociales y recibió diversos comentarios por la reaparición de Jadue. Pero además contó con un romántico detalle ya que aparece acompañado por Karen Reinoso.

Con la empresaria calerana contrajo matrimonio en 2025 en una ceremonia privada. Todo esto, mientras sigue en el país norteamericano y a la espera de la resolución de la justicia para volver a Chile.