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Brasileño campeón en 1994 extraña a Chile en el Mundial: “Siempre ha sido selección con talento”

Mauro Silva asegura que Chile ha tenido generaciones "que ilusionan mucho" a sus hinchas y quiere ver a la Roja de vuelta en el Mundial.

Por Felipe Escobillana

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Mauro Silva con la Copa del Mundo en 1994
© ArchivoMauro Silva con la Copa del Mundo en 1994

La selección chilena no está en el Mundial y se extraña no solamente en nuestro país, sino que también jugadores sudamericanos importantes han lamentado la ausencia de la Roja.

Un de ellos es el brasileño Mauro Silva, quien presente en Miami conversó con Redgol sobre el triste momento que atraviesa nuestro seleccionado, algo impensado hace una década.

“Chile tuvo en determinados momentos equipos muy fuertes, generaciones que jugaban de una forma que ilusionaba muchísimo. Me imagino que es duro no estar acá en el Mundial”, señaló el campeón del mundo en 1994.

Agregó que “como sudamericano me gusta que estén aquí esos equipos. Chile siempre ha sido una selección con talento y calidad, en verdad es una pena. Espero que pronto volvamos a verlos”.

Mauro Silva fue campeón del mundo en 1994

Mauro Silva fue campeón del mundo en 1994

El recuerdo de Mauro Silva sobre Chile

Mauro Silva también señaló a tres jugadores importantes que ha tenido el fútbol chileno. “Vidal jugó en Flamengo, también Zamorano y Salas, jugué contra ellos”, indicó. “Fueron partidos duros contra Chile”, agregó.

Claro que su recuerdo con nuestro país no es solamente en una cancha de fútbol. Cuando tenía 23 años fue nominado por primera vez a una Copa América, que terminó siendo la base del equipo campeón del mundo.

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“Me gusta estar en Santiago, hay buen vino y buena comida. Mi primera Copa América fue en Chile, en el 91, estuvimos en Viña del Mar. Fue precioso estar en Chile”, declaró el volante que fue clave para darle equilibrio a Brasil.

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