El técnico de los azules sorprendió a los dirigentes, quienes fueron a darle apoyo, pero él les habló de los refuerzos.

Fernando Gago se mantendrá hospitalizado tras sufrir problemas de salud, teniendo que ser intervenido por un cuadro cardiovascular que encendió las alarmas en Universidad de Chile.

Por lo mismo, una vez más tranquilo, fue visitado por la presienta Cecilia Pérez y el gerente deportivo Manuel Mayo, para acompañar al argentino y toda su familia.

Fue en esas conversaciones donde Gago sacó la voz, para hablar del partido del domingo ante Santiago Wanderers, además de los refuerzos que están siguiendo para el segundo semestre de la U.

Fernando Gago no dirigirá a la U el domingo por Copa Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

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Gago le preocupan los refuerzos de la U

Manuel Mayo se sorprendió al contar una conversación que tuvo con Fernando Gago en la clínica, porque el argentino sólo quería hablar de trabajo y lo que viene para la U.

“Entré a la pieza y ya me estaba hablando del partido del domingo, de jugadores que estábamos conversando y viendo en conjunto. Le dije que no era el momento, que tranquilo, que hoy día era para descansar, que veamos cómo amanece mañana. Va a estar demasiado intenso de querer conversar, así que vamos a tener que ver algunos temas, ojalá, que ya con él de alta”, explicó.

En ese sentido, tuvo que revelar que han trabajado en nombres, pero que entienden que hay que darle un espacio a Gago: “Conversamos mucho, todos los días, uno conversa del plantel, de lo que puede venir, de posibles salidas, de posibles entradas. Es constante. Lógicamente que cuando estamos más cerca de la fecha de término de la primera rueda, que fue ayer para nosotros, que ya el mercado se abre, al meno reglamentariamente, no en temas de, pero sí en lo que te permite el campeonato, se hace más intensa esas conversaciones”, comentó.

“Veníamos hablando. Por un lado lo que nos toca hacer con la secretaría técnica más intenso en el seguimiento de jugadores, para salida y para entrada, y é con un ojo en eso y otro ojo preparando los partidos, lógicamente”, finalizó.

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