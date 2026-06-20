Claudio Aquino rompió el silencio sobre su difícil momento en Colo Colo y declaró que quiere revertir su situación.

Colo Colo debutó con una goleada a Deportes Recoleta en la Copa Chile. Este sábado 20 de junio, miles de personas llegaron al Santa Laura para el triunfo albo y entre ellas estuvo Claudio Aquino.

El volante argentino sigue sin volver a las canchas por culpa de una lesión en la rodilla. Al mismo tiempo, enfrenta críticas por su rendimiento este año y varios hasta lo mandan a la puerta de salida del Monumental.

En diálogo con la prensa, el ex Vélez Sarsfield declaró que “no pienso en el mañana, pienso en el día a día, en tratar de recuperarme, que es lo primero, y volver a jugar. Después las cosas se verán”.

“No tengo ningún problema en hablar con Aníbal, con la dirigencia, con quien sea. Pero hoy por hoy no se piensa en eso, son cosas que hay que hablar en el receso: ahora estoy enfocado en lo mío, que es recuperarme. No tengo ningún problema en hablar con nadie”, sumó también.

Habló Claudio Aquino | Photosport

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Claudio Aquino quiere revertir su momento en Colo Colo

Sobre su momento en Colo Colo, relató que “siempre me han tratado muy bien. Por ahí se dice que el hincha no me quiere o no sé lo que se habla, pero nada, tranquilo. Obviamente que sé que esperan más de mí, lo tengo bien claro, por eso trato de recuperarme“.

“Quiero recuperarme lo más rápido posible para tratar de revertir la situación que este último tiempo no fue tan buena. Entonces, tratar de dar vuelta la página, hacerlo mejor y enfocarme en mi trabajo, que es lo que más quiero”, cerró.