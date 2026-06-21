El cuadro de Marcelo Bielsa no pudo derrotar a Cabo Verde y se complicó su clasificación en el Grupo H del Mundial.

Se termina la segunda jornada del Grupo H de este Mundial 2026. Tras una primera fecha en la que ningún equipo logró una victoria, ya era momento que esa tendencia se rompiera.

España venía de un empate ante Cabo Verde, en una de las sorpresas más grandes de este Mundial. Por su parte, el Uruguay de Marcelo Bielsa había igualado en un duro partido ante Arabia Saudita.

En esta ocasión, ni españoles, ni uruguayos dieron espacio a las dudas. Como los dos equipos favoritos para pasar de fase, charrúas e ibéricos sumaron y quedaron a un suspiro de los 16avos.

ver también Todo lo que debes saber sobre Uruguay en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

Tabla del Grupo H tras el Uruguay vs Cabo Verde

España le pasó por encima a Arabia Saudita. Los ibéricos hicieron cuatro goles y despejaron todas las dudas del debut. Incluso, los europeos pudieron pasar más por encima de los saudíes, pero le bajaron una marcha al encuentro.

Pero, lo que fue fácil para España, no lo fue para Uruguay. Los dirigidos por Marcelo Bielsa tuvieron que batallar para revertir el 1-0 con el que Cabo Verde los sorprendía, antes de la pausa de hidratación.

Tras un primer tiempo en el que se había logrado poner encima, el equipo de Marcelo Bielsa cometió errores imperdonables. Fue una culpa compartida entre Olivera y Muslera la que derivó en el gol de Helio Varela, que provocó el empate. Finalmente, el 2-2 pone al rojo vivo el grupo.

Ahora, Uruguay y Cabo Verde llegan a la última fecha peleando una clasificación a la siguiente fase. Mientras los africanos irán ante Arabia Saudita (que también tiene chances de pasar de ronda), los charrúas tendrán que vencer a España. Difícil.

Cabo Verde celebró como un triunfo su gol del empate | Getty Images

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026?