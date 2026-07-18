Además de negociar con Vozinha, el Cacique tendría en carpeta a un arquero uruguayo con experiencia internacional y pasado en la selección charrúa.

Colo Colo podría sorprender en este mercado de fichajes. Aunque en los últimos días surgió el interés por Vozinha, el arquero de Cabo Verde que brilló en el Mundial 2026, el Cacique tendría otro portero en carpeta.

El guardameta africano quedó como agente libre tras su salida del G.D. Chaves de Portugal de la segunda división de Portugal y es una de las opciones que maneja el cuadro albo.

Sin embargo, en las últimas horas también apareció el nombre de un arquero mundialista con Uruguay, quien podría transformarse en uno de los grandes refuerzos del club.

El portero que se acerca a Colo Colo

Según reveló Renzo Luvecce, experto en mercado de fichajes, reveló que Guillermo de Amores está en el radar albo. “Me indican que la dirigencia del Cacique se encuentra negociando con el entorno del portero, el guardameta se encuentra libre luego de finalizar su vínculo con Millonarios”.

En la misma línea agrega: “Me indican que el director técnico Fernando Ortiz dio luz verde, para que se realice la gestión por el portero de 31 años luego de que las negociaciones por Santiago Mele se hayan caído”.

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Asimismo, agrega que el portero tiene ganas de venir a Chile. “Ahora todo dependerá de los montos que se conversen, inclusive lo ofrecieron a inicios de mes, pero la prioridad era el mundialista uruguayo del Monterrey, ahora se reactivó”.

Guillermo Amores podría llegar a Chile. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

La carrera de Guillermo de Amores

De acuerdo con Transfermarkt, el arquero de 31 años tiene un valor de mercado de 150 mil euros. A lo largo de su carrera ha defendido los colores de clubes como Liverpool de Uruguay, Boston River, Fénix, Fluminense de Brasil y Sporting de Gijón de España. Su último equipo fue Millonarios de Colombia.

A nivel de selección, el arquero integró la selección de Uruguay que obtuvo el tercer lugar en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2013, resultado que le permitió clasificar al Mundial de la categoría.

Además, formó parte del proceso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, siendo considerado en el plantel de la Celeste.

En síntesis: