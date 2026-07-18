El experimentado arquero de Cabo Verde, que negocia su llegada a Colo Colo, disputó un partido de estrellas en Nueva York junto a históricos como Cafú, Javier Zanetti, David Trezeguet y John Terry.

Colo Colo podría concretar uno de los fichajes más llamativos del mercado. El cuadro albo negocia la incorporación de Vozinha, el experimentado arquero que fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde.

El guardameta de 40 años quedó como agente libre tras finalizar su vínculo con el G.D. Chaves, de la Segunda División de Portugal, y ahora analiza las opciones para continuar su carrera. En ese escenario aparecieron los albos, que ya inició conversaciones para quedarse con sus servicios.

Mientras define cuál será su próximo destino, el arquero sigue dando de qué hablar fuera de las canchas.

Vozinha en partido de las estrellas

En las últimas horas sorprendió al participar en un partido de estrellas disputado en Estados Unidos, donde compartió con reconocidas figuras del fútbol internacional antes de resolver su futuro.

El portero de Cabo Verde fue parte del duelo de leyendas. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

El portero se sumó en un partido de leyendas en Nueva York donde participaron grandes figuras históricas como Cafú, Suker, Javier Zanetti, Terry, Trezeguet y Ustari.

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¿Vozinha a Colo Colo?

“Vozinha ve con buenos jugar en el equipo, según me confirman directivos del club”, reveló el comunicador German García Grova en sus redes, agregando luego que los albos recibieron una contraoferta por parte del portero. “Está entusiasmado con la idea de atajar en Chile. Se espera una resolución en el corto plazo”.

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El representante de Vozinha, conversó con El Deportivo donde confirmó conversaciones con los albos. “Es un jugador que es seguido por clubes de todo el planeta. No es la primera noticia que tenemos de Chile, hubo algunos contactos con Colo Colo así como de otros clubes”.

“Pero ojo, que no es nada concreto y menos formal. A nuestro correo llegan muchas comunicaciones para saber la disponibilidad del jugador”, explicó.

En síntesis: