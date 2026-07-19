Uno de los entrenadores más aplaudidos del Mundial 2026 tiene una desconocida historia con nuestro balompié. Jugó en el antiguo estadio de Collao.

Luis de la Fuente ha marcado una era en España. El entrenador encaminó la nueva etapa de su selección tras ganar la última Eurocopa y ahora anotarse en la definición del Mundial 2026.

Pero para los nostálgicos de los 90, el DT hispano tiene una historia con el fútbol chileno. Corría el 20 de mayo de 1990, cuando el Sevilla jugó ante Naval de Talcahuano en Collao, con De la Fuente en sus filas.

“Perdimos 1-0. Naval tenía muy buen equipo. Jugábamos con el Chico Jáuregui, arriba estaba Baeza, también el Chino Lee Chong, Rambo Ramírez… Hicimos partido. Era novedoso cuando llegaban estos equipos de afuera”, dijo Eduardo Nazar, a Diario Concepción, tras disputar aquel partido.

El “recuerdo” de la visita de Luis de la Fuente

Siempre con la sinceridad al declarar, Eduardo Nazar reconoció que no sabía que enfrentó a Luis de la Fuente en ese partido. “¿En serio? Mira qué increíble, de eso sí que no tenía idea”, confesó.

Nazar y un recuerdo del partido / Foto: Radio ADN.

“A De La Fuente no lo recuerdo en la cancha, pero estuve con dos grandes técnicos. Ottmar Hitzfeld fue mi técnico en el Aarau de Suiza y años más tarde ganó la Champions con Bayern Munich y el Dortmund”, lanzó.

Luis de la Fuente fue lateral izquierdo y pasó por equipos como el Athletic de Bilbao, Sevilla y Deportivo Alavés. En cuanto a su carrera como entrenador, su carrera fue más llamativa.

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Desde 2013 que dirige selecciones juveniles de España, pero en 2022 tomó la adulta. Tiene títulos con España Sub 19, la Sub 21 y Sub 23, además de la Liga de Nacional 2023 y Eurocopa 2024 con el seleccionado adulto.