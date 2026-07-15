Este exzaguero chileno de largo recorrido en Europa le contó a RedGol cómo fue la experiencia de mirar in situ el trabajo del DT que condujo a los españoles a la segunda final de la Copa del Mundo en su historia. "Sería un buen ejemplo para nuestro fútbol", lanzó el recordado Potencia.

Luis de la Fuente tuvo que luchar para contener la emoción luego de la victoria de España ante Francia que puso a su equipo en la final del Mundial 2026. Los hispanos superaron por 2-0 a Les Bleus con una exhibición de fútbol y ganaron su lugar en el partido decisivo por el trofeo dorado.

El entrenador del elenco español tiene 65 años y un largo recorrido en las selecciones juveniles de aquel país. Esa ruta comenzó en 2013, cuando se hizo cargo de la Sub 19. En 2018, tomó el mando del combinado para menores de 18 en un trabajo que después tuvo a De La Fuente como interino.

Y quedó como DT titular de España hace casi cuatro años. Un trabajo que podría coronar de la mejor manera. Y que tuvo a un chileno como testigo privilegiado: un retirado zaguero central de larga trayectoria en Italia. Le apodan Potencia. Más de alguno sabrá que su nombre es Jorge Vargas.

Luis de la Fuente en el Mundial 2026 con España. Su equipo está en la final. (David Ramos/Getty Images).

En ese contexto, Potencia Vargas atendió el llamado de RedGol para compartir esta experiencia. “Fue post Covid. Más o menos por 2020-2021. Ya había pasado el coronavirus en Europa. Era mucho más económico viajar, nadie quería hacerlo por miedo al contagio”, le contó el otrora jugador de Universidad Católica a Paulo Flores.

“En los torneos no había mucho contacto con los jugadores. Por fortuna tuve la oportunidad de conocerlo, muy buena gente. Una persona tranquila, maneja muy bien el grupo. Es muy querido por todos los jugadores que crecieron con él”, detalló el exfutbolista de la Reggina de Italia y el Red Bull Salzburgo de Austria, entre varios otros clubes que defendió en Europa.

Jorge Vargas marca a Luis Figo, el portugués que militaba en el Inter de Milán. (New Press/Getty Images).

Jorge Vargas tiene razón: De La Fuente condujo a España a ganar el Europeo Sub 21 en 2019. Ese equipo contaba con varias figuras del equipo que jugará la final de la Copa del Mundo: Dani Olmo, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Unai Simón y Mikel Oyarzabal, goleador del equipo en el presente certamen.

Luego de la salida de Luis Enrique tras Qatar 2022, el 8 de diciembre Luis de la Fuente fue confirmado como entrenador estelar. Rápidamente, España se consagró campeón de la UEFA Nations League en 2023. Y en 2024 conquistó la Eurocopa.

Así celebró España la Euro 2024 que ganaron bajo la tutela de Luis de la Fuente. (Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images).

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Potencia Vargas cuenta su historia con Luis de la Fuente, DT de España que jugará la final del Mundial 2026

Jorge Vargas sacó muchas lecciones de lo que vio del rol que cumplía Luis de la Fuente, quien condujo a España a disputar la final del Mundial 2026. “Nadie discute ni alega, el grupo va perfecto y se ven los resultados. Que reciba un solo gol en este torneo es admirable”, afirmó Potencia.

¿Qué más recuerdas de esa experiencia?

La gente es muy disponible. A la mayoría le gusta el estilo del Barcelona. Tuve la oportunidad de ver algunos torneos del sur de España, en Cádiz y en Marbella. De La Fuente estaba recién con las selecciones menores. Muy abierto a mostrar sus trabajos. No te preguntaba de dónde venías ni qué andabas buscando. Lo mismo pasó con algunas personas del Barça, que ya no están ahí.

Un proceso que se ha cansado de dar frutos…

Creo que es un proceso. Ratificarlo en un momento complicado para la selección de España, después de la ida de Luis Enrique, después de su ayudante Robert Moreno que se quedó como sustituto. No le fue bien a España. Conocía a la mayoría de las jugadores que los había formado desde la Sub 17. Ellos evolucionaron, llegaron a grandes equipos. Su trabajo sería un buen ejemplo para el fútbol chileno.

¿Por qué dices eso?

Somos más o menos similares a la manera de enfocar el fútbol, ver que no somos tan grandes, pero técnicamente somos buenos futbolistas. En la formación sería bueno que se viera en los Sub 15 y Sub 17, cuando de la Fuente empezó a trabajar con algunos que ahora están en la adulta. El proceso termina con una final del Mundial.

Pedro Porro y Rodri ante Kylian Mbappé. Los dos españoles fueron figuras ante Les Bleus. (Lars Baron/Getty Images).

Y qué partido hicieron para llegar a la final…

El equipo que fue mejor técnicamente y más inteligente ganó. La solvencia en las pelotas detenidas y defensiva. Les hicieron un gol en todo el torneo y fue un centro. Es un equipo sólido que te hace desesperarte. España aniquiló a Francia.

Luis de la Fuente da indicaciones, todos miran y escuchan con mucha atención. (Carl Recine/Getty Images).