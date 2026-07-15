El ex delantero de Francia se convirtió en el principal halagador de los hispanos, tras el triunfo en semifinales del Mundial 2026.

Tremenda la primera semifinal del Mundial 2026. Cuando uno esperaba que Francia pudiese hacer algo más, se encontró con una España con un despliegue abrumador, que supo cómo llevar el partido a su propio juego.

Así, los hispanos terminaron ganando por 2-0 y ahora aparecen como amplios favoritos de la final ante el ganador del duelo entre Inglaterra y Argentina. Podría ser la segunda Copa del Mundo para los hispanos.

Uno que vio el partido con sensaciones extrañas y, posiblemente, con especial amargor, fue Thierry Henry. El delantero galo trabaja, actualmente, para la cadena televisiva Fox Sports de Estados Unidos y analizó lo que sucedió en Dallas.

ver también La histórica marca que consiguió España con su penal ante Francia en el Mundial 2026

Palabras de Thierry Henry

Varias veces el delantero galo tuvo que enfrentar a España en su carrera. Es por eso que conoce bien su juego y cómo lo tienen interiorizado en aquel país. Uno de sus análisis tras el partido tuvo que ver con, precisamente, eso.

“Se limitaron a pasar el balón de un lado a otro como si Francia ni siquiera estuviera allí. No importa si juega Nico Williams o quien sea, saben lo que tienen que hacer desde que tienen nueve años“, expresó el ex goleador.

“No importa quien venga, ellos saben qué hacer. Así que no importa si alguien juega su primera, segunda o tercera Copa del Mundo, sabe qué hacer, porque juega con el mismo sistema. Es simple decirlo así, pero hay que realmente pensar en ello”, cerró el ex atacante del Barcelona y del Arsenal, entre otros equipos.

Pedro Porro marcó el 2-0 para España | Getty Images

Francia tendrá que jugar el duelo en el que nadie quiere estar, aquel que definirá el tercer o cuarto lugar. Mientras tanto, los españoles irán ante el ganador del duelo de esta tarde, entre Inglaterra y Argentina.

Tweet placeholder

En resumen…

España venció 2-0 a Francia y clasificó a la final del Mundial 2026.

venció 2-0 a Francia y clasificó a la final del Mundial 2026. El exgoleador Thierry Henry analizó la derrota de Francia para la cadena Fox Sports.

analizó la derrota de Francia para la cadena Fox Sports. La selección de Francia disputará el partido por el tercer y cuarto lugar del torneo.