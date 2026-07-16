Los galos y la selección de los Tres Leones definen al tercer lugar de la cita planetaria.

La Copa del Mundo 2026 se acerca a su conclusión. Francia e Inglaterra cerrarán su historia en la competición disputando el duelo por el tercer lugar. Ambos querrán irse con una sonrisa.

Muchos se imaginaban que los galos y la selección de los Tres Leones jugarían la definición por el título, pero esto es fútbol y la sorpresa se hizo presente en Norteamérica. Ahora tendrán que ir por la medalla que muchos rechazan, pero que el paso del tiempo siempre le da un valor especial.

El choque por el tercer puesto sigue activo, y el código promocional sigue disponible para quienes quieran sumarse en esta última fase.

¿Dónde ver a Francia vs Inglaterra?

Este duelo no irá por TV abierta por Chilevisión y la única opción para verlo será por DSports. Por streaming estará disponible por DGO, Paramount+, Prime Video y DAZN.

¿A qué hora es el duelo del Mundial 2026?

Francia e Inglaterra se medirán este sábado 18 de julio a las 17:00 horas de Chile, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos.

Dolorosas derrotas

Francia había sido una de las mejores selecciones del torneo. Había ganado todos sus encuentros y con un Kylian Mbappé inspirado, parecía que nadie los frenaría. Sin embargo, apareció España y les pasó por encima con su juego. Por esta razón, fue más que merecida la derrota por 2-0.

Inglaterra tuvo todo a su favor contra Argentina, pero fallaron. Luego de hacer el 1-0, Thomas Tuchel mandó al equipo atrás y terminó pagándolo caro, quedando fuera de la forma más dolorosa. De forma agónica, la Albiceleste les dio vuelta el marcador y les negó la opción de ir por su segunda estrella.

ver también Filtran reclamo de Ousmane Dembélé que enojó a sus compañeros en Francia en el Mundial 2026

Ahora Francia e Inglaterra irán por la medalla de bronce en Miami. Mbappé puede terminar como máximo artillero del torneo, está igualado con 8 tantos con Lionel Messi. Los británicos intentarán subirse al podio y dejar atrás el trago amargo con Argentina.