El mejor jugador del fútbol chileno parte a potente liga tras llegar a acuerdo. Eso sí, no se irá inmediatamente del Capo.

Francisco González ha sido la gran joya del mercado de pases del fútbol chileno. El extremo derecho de O’Higgins se llenó de ofertas y sondeos tras romperla este semestre y era un hecho su partida, lo que ya terminó de confirmarse.

Pese a una potente billetera del fútbol ruso, Panchito se irá al fútbol mexicano a ser dirigido por una leyenda sudamericana, Sebastián Abreu. Tanto en suelo azteca como en Rancagua dieron a conocer la noticia.

“Francisco González es refuerzo de Xolos”, avisó el periodista César Merlo. Además, medios locales en México también confirmaron la noticia del fichaje desde la Ciudad Histórica, por lo que es un hecho su adiós.

¿Y Boca? La fecha del adiós de Francisco González

Francisco González será refuerzo del Xolos de Tijuana, equipo de la Liga MX. Pese a que hoy inicia dicho torneo, la figura de O’Higgins no partirá inmediatamente tras acuerdo para jugar la llave de Copa Sudamericana antes.

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“Se ha acordado que González viaje a México para someterse a las pruebas médicas de rigor y firmar su contrato de vinculación con los caninos inmediatamente después de que dispute el partido de vuelta frente a Boca Juniors por la Copa Sudamericana”, avisó la citada fuente.

Por eso, para tranquilidad de los hinchas del Capo de Provincia, Panchito sí estará en los partidos ante Boca Juniors. Una vez se juegue esa llave, se irá a México para defender a su nuevo club.

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Los duelos entre O’Higgins y el bostero están programados para el 23 de julio, en Argentina, y luego la revancha el 30, en Rancagua. Las entradas celestes en La Bombonera ya se agotaron, tras ponerse a la venta para los socios.