Le dicen Toto, tiene 22 años, jugó con La Pulga y con Peluca Falcón en Estados Unidos y cuenta las horas para desembarcar en el Monasterio Celeste y ponerse a las órdenes de Lucas Bovaglio.

Eduardo Berizzo jugó 13 partidos por la selección adulta de Argentina en su época de futbolista, luego condujo a O’Higgins a ganar el primer título de su historia e incluso llegó a ser director técnico de la Roja. También había sido ayudante de Marcelo Bielsa en la época del Loco en Chile.

Con un recorrido similar al del Toto quedará un jugador que lleva su mismo apodo. Y que pronto se calzará la camiseta del Capo de Provincia para reforzar al equipo a contar del segundo semestre de 2026. Las referencias son para Tomás Avilés, zaguero central que pertenece al Inter Miami.

Que jugó en la Roja el Sudamericano Sub 20 en 2023. Pero disputó el Mundial del mismo año en representación de Argentina, algo que podía hacer por su doble nacionalidad. El Toto Avilés rescindió su préstamo en el CF Montréal, donde fue compañero del arquer chileno Thomas Gillier.

Tomás Avilés en acción por la Roja en el Sudamericano Sub 20 de 2023. (Getty).

Y según la información del periodista Javier Limardo, cuenta las horas para ponerse a las órdenes de Lucas Bovaglio. “Es el primer refuerzo de O’Higgins, viene de la MLS”, escribió el citado comunicador en su cuenta de X. Así las cosas, el DT de los Celestes sumará una variante polifuncional.

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Es naturalmente zaguero y se formó en las inferiores de Racing Club, pero también puede actuar como volante de contención. Aunque tiene el inconveniente de haber sumado muy poco rodaje en el último tiempo. Quizás el fútbol chileno sea el lugar ideal para recuperar la continuidad.

Tomás Avilés recibe indicaciones de Javier Mascherano, quien lo dirigió en la Sub 20 de Argentina y el Inter Miami de Estados Unidos. (Rich Storry/Getty Images).

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Cambió la Roja por Argentina para un Mundial: Tomás Avilés jugará en O’Higgins

Tomás Avilés borró todos los registros de la Roja que tenía en su cuenta de Instagram cuando decidió jugar para Argentina el Mundial Sub 20 y por estos días, ultima detalles para enrolarse a O’Higgins en el mercado invernal de fichajes.

Tomás Avilés en el Mundial Sub 20 con Argentina. (Getty).

Tiene 22 años, nació en Río Gallegos y mide un metro con 86 centímetros. En agosto de 2023, Inter Miami pagó más de 7 millones de dólares a Racing Club para quedarse con su pase. En el cuadro rosa jugó 87 partidos, anotó cuatro goles y regaló dos asistencias. Fue compañero de Lionel Messi y del ex Colo Colo Maximiliano Falcón.

Avilés jugó el Mundial de Clubes. En la foto mira a Barcola del PSG. (Al Bello/Getty Images).

Pero perdió protagonismo y fue cedido al CF Montréal, donde disputó apenas cuatro encuentros. Ese préstamo estaba pactado hasta diciembre de este año y su poca actividad modificó los planes, que pronto lo tendrán en el Monasterio Celeste como refuerzo.