El carismático delantero brasileño habló del astro argentino luego de la victoria de la Albiceleste sobre Inglaterra en el Mundial 2026.

El mejor jugador del Mundial 2026 es Lionel Messi, quien empujó a Argentina a la final y este domingo buscará ganar el bicampeonato cuando se mida ante el seleccionado de España.

La Pulga, como en todo el torneo, se echó a su equipo al hombro y fue clave con dos asistencias en la victoria de la Albiceleste por 2-1 ante Inglaterra en la semifinal, en un partido emocionante jugado en Atlanta.

Muchos han alabado el rendimiento de Messi en la Copa del Mundo y uno que se pronunció con todo fue el polémico delantero brasileño Deyverson, quien asegura que el argentino es por lejos el mejor jugador de todos los tiempos.

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Deyverson pone a Lionel Messi como el mejor de la historia

El atacante de Liga Deportiva Universitaria de Quito se saca la camiseta brasileña y dice que Messi es el mejor de todos los tiempos, por sobre Pelé, Diego Maradona, entre otros.

“Para mí, es el mejor jugador de la historia del fútbol; te puede molestar, pero Messi juega en otra liga. Y, sin embargo, todavía hay gente a la que no le gusta”, señaló el zurdo.

Lionel Messi llevó a Argentina a otra final. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

“Te digo una cosa: van a tener que tragárselo y callarse la boca, porque Messi es el mejor de la historia del fútbol“, agregó el polémico jugador.

Lionel Messi quiere seguir haciendo historia el domingo, cuando busque el título del Mundial 2026 ante España en Estados Unidos.

En síntesis

Lionel Messi dio dos asistencias en el triunfo 2-1 de Argentina ante Inglaterra.

dio dos asistencias en el triunfo 2-1 de Argentina ante Inglaterra. El brasileño Deyverson aseguró que Messi es el mejor futbolista de la historia.

aseguró que Messi es el mejor futbolista de la historia. Argentina y España disputarán la final de la Copa del Mundo este domingo.

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¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Nueva Jersey-Nueva York.