Bernardo Vasconcelos, representante del caboverdiano, contó que para el arquero es vital llevar su apodo en la camiseta de Colo Colo.

Colo Colo anunció un total acuerdo con Vozinha el viernes pasado y aún no arriba a Santiago el arquero caboverdiano, de hecho, iba a llegar este jueves y no viajó a Chile.

Las especulaciones decían que el africano se había arrepentido y se caía la operación, sin embargo, desde Blanco y Negro aclararon que todo sigue en pie.

Otro que habló fue el representante de Vozinha, Bernardo Vasconcelos, quien en diálogo con radio Cooperativa, afirmó que el africano sí será futbolista de Colo Colo.

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Vozinha sí viajará a Chile para jugar por Colo Colo

El agente del arquero que se hizo popular en el Mundial 2026 señaló que problemas de última hora obligaron a retrasar el viaje, pero que no hay pie atrás en la operación.

“Vozinha tuvo un problema personal de última hora y necesita un par de días para resolverlo. Cuando lo resuelva estará listo para viajar a Chile“, explicó.

“El jugador sí tiene un acuerdo, ahora solo tiene un problema de última hora que tiene que arreglar, y va a tardar unos días”, agregó.

Vozinha se alista para viajar a Chile. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Sin embargo, Vascincelos reconoció que para Vozinha es clave que pueda usar su apodo en la camiseta de Colo Colo, toda una marca en la actualidad, algo que se resolverá este viernes en un Consejo de Presidentes Extraordinario de la ANFP.

“Ese tema de tener su nombre en la camiseta es muy importante para él, porque juega con ese nombre Vozinha desde siempre y después del Mundial es muy importante para el mantenerlo en la camiseta“, cerró el agente.

En síntesis

El arquero Vozinha retrasó su viaje a Santiago debido a un problema personal de última hora.

retrasó su viaje a Santiago debido a un problema personal de última hora. El representante Bernardo Vasconcelos ratificó el acuerdo total del futbolista con Colo Colo.

ratificó el acuerdo total del futbolista con Colo Colo. La ANFP definirá en un Consejo Extraordinario el uso de su apodo en la camiseta.