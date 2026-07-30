El director de Blanco y Negro dejó en claro que la llegada del arquero de Cabo Verde al conjunto albo sigue en pie.

La llegada de Vozinha a Colo Colo se ha atrasado más de lo normal, por ende, se pensó que el fichaje del arquero de Cabo Verde se había caído, situación que quedó descartada.

El director ejecutivo de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, confirmó que la llegada del africano al elenco popular sigue en pie y que está terminando de resolver situaciones personales para luego viajar a Chile.

“Hemos mantenido el contacto. Durante las últimas horas, también con su representante se solicitó un plazo adicional para resolver unas situaciones personales. Eso se aceptó para permitirle cumplir con sus necesidades”, reveló el personero.

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Vozinha sí será jugador de Colo Colo

Jaime Pizarro fue enfático en señalar que la negociación no se ha caído y que el meta que llegó hasta los 16° de final del Mundial con Cabo Verde atajará en Chile.

“No está caído. Hace pocos minutos tuvimos conversaciones con su representante. Él ha tenido contacto con algunos medios para poner en conocimiento cuál es su situación y porqué se debe su retraso”, comentó.

“Seguimos avanzando en este proceso. Se ha tenido que asistir al consulado para tener la visa y toda la documentación, que es distinta en otros casos de jugadores que son de Mercosur”, agregó.

Por último, Pizarro recalcó que “hemos tenido buena disposición de quienes trabajan con él y esperamos la pronta definición del itinerario. Todo indica que solucionará sus temas personales y con ello va a poder viajar. Veremos para el fin de semana como se aborda el plazo final. Ya mañana afrontamos un nuevo partido, que es muy importante, y tenemos que mantener ese espacio de tranquilidad”.