Mercado de fichajes: la U sorprende a todos y cierra acuerdo con refuerzo proveniente de Europa

El cuadro azul se refuerza de cara al segundo semestre y tiene una cara nueva tras el inconveniente con Valentín Gauthier.

Una crítica situación administrativa atraviesa Universidad de Chile, que ve como su ex presidente, Michael Clark, está siendo formalizado por el caso Sartor y la compra de Azul Azul.

Lo administrativo eclipsa a lo deportivo en la U, que viene de sumar una buena victoria ante Audax Italiano en La Florida, pero que tuvo un revés con el fallido fichaje de Valentín Gauthier.

El cuadro azul declinó la contratación del defensor uruguayo, luego de que no pasara de forma satisfactoria los exámenes médicos, por lo que se llenó de críticas el gerente deportivo, Manuel Mayo, que ahora sí abrochó un refuerzo.

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La U ficha al volante argentino Tobías Reinhart

Cuando todos los hinchas azules pensaban que para el segundo semestre únicamente se iba a sumar el joven argentino Gonzalo Reyna, apareció una movida de última hora en el CDA.

El periodista especializado en fichajes César Merlo, informó que la U tiene un acuerdo con el volante argentino Tobías Reinhart, quien proviene de Reggiana del ascenso italiano.

La U ficha a Tobías Reinhart.

“El club lo compra y hace una inversión. Firmará contrato por 2 años y medio. La secretaria técnica llevaba tiempo siguiéndolo y Gago vio con buenos ojos pedirlo. Fue uno de los mejores mediocampistas de la Serie B y lo querían varios equipos de la misma categoría”, señaló el citado reportero.

De esta forma, Universidad de Chile suma un nuevo volante de corte, quien llega a reemplazar al paraguayo Lucas Romero, quien partió al Juárez de México.

En síntesis

El ex presidente Michael Clark enfrenta formalización penal por el caso Sartor y Azul Azul.

enfrenta formalización penal por el caso Sartor y Azul Azul. La U descartó el fichaje del defensor Valentín Gauthier tras fallar los exámenes médicos.

descartó el fichaje del defensor Valentín Gauthier tras fallar los exámenes médicos. El argentino Tobías Reinhart será nuevo volante azul tras firmar contrato por dos años y medio.

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