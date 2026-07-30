El bicampeón de América explicó que prefería ir al Romántico Viajero, pese a que militaba en los Albos.

Jean Beausejour recordó un momento muy importante de su carrera, cuando estaba en Colo Colo y prefirió esperar a U. de Chile antes de ir a un grande del fútbol mundial.

Bose es de esos jugadores que tuvo el privilegio de defender las dos camisetas más importantes del país. Llegó a los Albos en 2014 y estuvo hasta 2016, cuando en uno de los traspasos más polémicos del fútbol chileno, decidió cruzar la vereda e irse a los Azules, donde estuvo hasta 2021.

El club que quiso a Beausejour

Jean Beausejour hoy es comentarista y fue en este rol en su espacio en ESPN, donde habló de un traspaso que pudo cambiar completamente su carrera. El zurdo contó que un grande del fútbol mundial lo vino a buscar cuando jugaba en Macul.

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“Estuve muy cerca de llegar a Boca, muy cerca. En ese tiempo estaba en Colo Colo. Fue post Copa América Centenario. En ese lapso. Mi representante fue a Buenos Aires a arreglar el contrato”, indicó Beausejour en ESPN.

Pese a que esto pudo ser un paso muy importante, el ex lateral izquierdo asegura que no lamenta para nada su decisión. “No me arrepiento de no haber ido a Boca. Uno hace lo que hace, no puedes andar por la vida arrepintiéndote”, señaló.

Beausejour defendiendo el balón ante Matías Zaldivia. Las vueltas del fútbol. Imagen: Photosport

Si bien una opción como la de Boca Juniors seduce a cualquiera, Palmatoria explicó que él estaba enfocado en otra opción: ir a Universidad de Chile, club del que siempre se declaró hincha, pese a en ese momento estar en Colo Colo. Incluso, por los Albos le anotó a los Azules.

“Sin lugar a dudas, Boca es una prueba tremenda para un jugador como yo, pero yo tenía otro propósito en mi vida, que era jugar en la U. Y lo cumplí“, cerró con una sonrisa el bicampeón de América. En el Bulla fue campeón del Clausura 2017, siendo el mayor asistente del equipo en ese torneo.