Ídolo de la U defiende a Marcelo Díaz por apoyo a Clark: “Se fueron para otro lado”

Mariano Puyol manifiesta que Marcelo Díaz jamás quiso hablar de Clark a modo personal y le aconseja tener más cuidado con abanderizarse.

Complicados días vive Marcelo Díaz, capitán de U. de Chile, luego de la formalización por múltiples cargos de irregularidades económicas a la que está siendo sometido Michael Clark, ex presidente del club.

Esto porque hace pocos meses, cuando el dirigente dejó la institución, el Chelo señaló que llegó a “ordenar la casa”, algo que aclaró esta jornada señalando que se refería a lo estrictamente deportivo.

A pesar de que han llovido las críticas sobre Carepato, un ídolo azul como Mariano Puyol salió en su defensa en charla con Redgol.

“Cualquier palabra que haya dicho sobre la dirigencia, es una postura. No tiene justificación que lo reprochen por tener una postura, es injusto lo que le ha pasado”, indica el ex delantero.

Esto porque Díaz “no está hablando de la persona, ahí se fueron para otro lado, sobre todo con Marcelo. No puede ser tan ideológico el hincha, acá lo que importa es el club”.

Marcelo Díaz recibió apoyo de Mariano Puyol

El consejo de Puyol a Marcelo Díaz para la próxima

Puyol agregó que “existe la libertad de expresión, es bueno que el capitán dé su opinión de la situación dirigencial. Es una atribución como capitán, entregar el sentir del plantel. Siempre debe haber una opinión del capitán”.

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Eso sí, le recomienda a Díaz ser más sensato la próxima vez. “Creo que no debe abanderizarse con la dirigencia, sino lo contrario. Debe ser un ente que esté atento a la administración del club, porque eso repercute en el plantel, obviamente”.

“Es indudable que influye. Pero siempre respeto la libertad de expresión en cualquier tema que involucre al club. Cada uno es dueño de sus palabras y de lo que quiso decir”, cerró Puyol sobre el apoyo a Chelo Díaz.