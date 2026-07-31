Michael Clark enfrenta a la justicia por su vinculación con el Caso Sartor y la adquisición de Universidad de Chile. Hoy se enteró de un duro panorama.

El ex presidente de Azul Azul está siendo investigado por su implicación en la compra de la concesionaria de parte de Sartor y el origen de este dinero, el cual habría sido desviado desde fondos de inversión. El partido ahora se juega en tribunales.

Clark arriesga prisión preventiva

Michael Clark junto a 11 ejecutivos más están siendo formalizados por el Caso Sartor. Este no será un proceso corto, pero tras dos días de muestra de pruebas, se conoció que el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para el ex presidente de Azul Azul. Un hecho que lamenta el directivo.

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“No es lo que esperábamos para ser honesto, la verdad es que todos los antecedentes yo creo que apuntan hacia otra parte. Bueno, el Ministerio Público tiene esta opción, la pidió y ya llegará el minuto de las defensas, de contra documentar. Como les digo, los antecedentes, la carpeta, apuntan hacia otra parte y ya veremos“, indicó Clark tras la formalización.

“Cuando digo que es de rebote, quiero decir que yo no era dueño, yo no era socio, no tenía poder en Sartor y cuando voy a la Universidad de Chile, me desligo bastante de Sartor. No hay aprobaciones mías en los últimos tres años, la verdad es que yo me siento bastante lejano, bastante lejano de los dueños y por lo tanto, me sorprende que me hayan pedido prisión preventiva a mí y no a los dueños“, agregó.

Clark salió de la presidencia de U. de Chile en abril de este 2026. Imagen: Photosport

Durante la próxima semana se seguirán mostrando los antecedentes existentes del caso, para que la justicia decida si Michael Clark estará privado de libertad mientras dure la investigación. El dirigente manifestó su frustración por la posibilidad de ir a prisión preventiva.

“Más que temor, tengo decepción creo yo, porque los antecedentes apuntan claramente a una parte y yo creo que no se está basando en ese lado, que es finalmente donde están los recursos para que las víctimas puedan recuperar su plata y eso es lo más importante finalmente“, cerró Michael Clark.