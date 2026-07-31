El técnico fue invitado por primera vez a la mesa directiva para charlar del momento de la U, aunque hubo preguntas que tensionaron el ambiente.

Universidad de Chile tuvo una particular reunión de directorio de Azul Azul la jornada del jueves en el CDA, teniendo en cuenta que uno de los invitados fue el técnico Fernando Gago.

Por primera vez el entrenador argentino tuvo la opción de charlar con la mesa principal de la concesionaria, aunque en los detalles la conversación se transformó en una pedida de explicaciones.

Así al menos lo detalló el medio Emisora Bullanguera, donde cuentan que un director profundizó en los temas donde Gago tuvo que profundizar en algunos nombres de jugadores como el de Juan Martín Lucero.

Juan Martín Lucero en la mira de la dirigencia de la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Lucero y Gauthier fueron tema en el directorio con Gago

Juan Martín Lucero llegó como uno de los grandes refuerzos para la temporada 2026, pero hasta el primer semestre sólo se anotó con tres goles y estuvo marcado por las lesiones.

“Se le preguntó al entrenador por el nivel del argentino, que fue uno de los refuerzos estrellas para la temporada y que no ha logrado protagonismo”, explican.

“Por lo mismo, hubo un compromiso de parte del cuerpo técnico para levantar su nivel y que el segundo semestre pueda marcar diferencias”, detallan.

Situación similar con Valentín Gauthier, el defensor uruguayo que no fue dejado en la U, teniendo en cuenta una lesión donde tenía que recuperarse para ser opción de jugar.

“Fue esto mismo lo que expresó Gago ante la dirigencia, dejando en claro que lo necesitaba para jugar inmediatamente, por lo que no estaban dispuestos a esperar semanas”, finalizan.