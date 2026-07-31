El entrenador del equipo chileno lamentó la eliminación del cuadro nacional por penales de la Copa Sudamericana.

Un duro golpe recibió O’Higgins este jueves, porque a pesar de vencer al poderoso Boca Juniors por 1-0 en el estadio El Teniente de Rancagua, quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

El equipo celeste se impuso gracias al solitario gol de Francisco González, sin embargo, se inclinó en los 12 pasos, por lo que el elenco argentino avanzó a octavos de final.

O’Higgins se quedó sin nada a pesar de la histórica victoria ante Boca, situación que lamentó el entrenador Lucas Bovaglio, aunque el estratega se mostró orgulloso por el rendimiento de sus dirigidos.

ver también La llamativa decisión de O’Higgins en los penales ante Boca Juniors: cinco zurdos

Bovaglio y su tristeza por la eliminación de la Copa Sudamericana

Bovaglio valoró el triunfo en la revancha jugada en Rancagua: “sabíamos que iba a ser difícil revertir el resultado en Buenos Aires. Sin embargo, el equipo hizo un buen partido, se puso arriba en el marcador. Nosotros, inclusive, después de estar uno a cero, intentamos con el doble nueve aumentar la diferencia y tuvimos una como para haber hecho un segundo gol“.

“Después en los penales no nos tocó. Como en otra oportunidad fuimos ganadores en tanda de penales, hoy no nos tocó”, agregó el estratega.

Lucas Bovaglio se mostró orgulloso pese a la eliminación de O’Higgins. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Por último, dijo sentirse orgulloso por el nivel mostrado por O’Higgins ante Boca Juniors, rival que nunca fue superior, a pesar de las grandes diferencias de plantel entre ambos.

“Si teníamos que caer, era de esta forma, entregando todo y yendo para adelante. Siento el fútbol así, quiero que mis equipos compitan así. Y me encantaría hoy abrazarme con todo en el vestuario festejando la clasificación, pero no nos tenía que tocar y no nos tocó”, cerró.

En síntesis

O’Higgins quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors tras perder por penales.

de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors tras perder por penales. Francisco González anotó el gol de la victoria 1-0 del cuadro de Rancagua.

anotó el gol de la victoria 1-0 del cuadro de Rancagua. Lucas Bovaglio, entrenador de O’Higgins, destacó el rendimiento y la entrega de su equipo.