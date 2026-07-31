Thiago Vecino sufrió una jornada muy dolorosa, pues falló un cabezazo sobre el final del encuentro y luego elevó su lanzamiento penal.

Una dolorosa caída fue la que sufrió O’Higgins ante Boca Juniors en Copa Sudamericana, pues tuvo la chance de llevar la llave hasta la definición a penales donde el cuadro trasandino fue más certero.

Dos lanzamientos falló el elenco chileno, uno de ellos elevado por el delantero Thiago Vecino, que se convirtió en el villano de la noche en los rancagüinos.

Es que no solamente perdió el penal al tirarlo a las nubes, sino que tuvo el 2-0 en un cabezazo al final del encuentro. Sin embargo, no pudo darle buena dirección y cayó en las manos del arquero Álvaro Montero.

Eso sí, no se escondió el ariete y dio la cara ante la prensa, donde se mostró abatido por la situación. “Pedir disculpas por el penal fallado a la gente, tenía mucha ilusión“, manifestó.

Vecino falló su penal ante Boca

Incluso calificó la jornada como una pesadilla. “La verdad que hoy es el día más triste de mi carrera futbolística. La responsabilidad es mía, la asumo y me queda pedir disculpas”, indicó.

O’Higgins debe levantarse en el torneo ante La Serena

De todas maneras es destacable que promete pararse para terminar el año de la mejor manera. “Espero poder devolverles esto con una alegría pronto a toda esta gente”, sostuvo Vecino.

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La revancha para el elenco celeste está a la vuelta de la esquina, pues el domingo deberán trasladarse hasta La Serena para jugar contra el local por la fecha 17 del torneo.

O’Higgins marcha en la décima posición en el certamen, por lo que debe empezar a sumar unidades para no enredarse en la parte baja. Además, tiene que jugar la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo, en octubre.