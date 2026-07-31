Tomás Aranda le picó la pelota a Omar Carabalí en un penal decisivo. El meta atajó el disparo y se lo enrostró al trasandino.

Boca Juniors sufrió mucho para eliminar a O’Higgins en Copa Sudamericana, en una llave que a priori estaba apuntada para que fuera de David contra Goliat.

De hecho el cuadro Xeneize debió llegar hasta el último lanzamiento penal para poder llevarse la victoria. Una tanda que tuvo una jugada polémica: el disparo del juvenil Tomás Aranda.

El futbolista de 19 años pudo cerrar la serie con su disparo en el cuarto penal, sin embargo se la picó a Omar Carabalí que se quedó parado y la contuvo fácilmente.

Un hecho que se vio como una “canchereada” por parte del trasandino, lo que provocó la reacción del meta que de inmediato salió a gritarle a la cara este hecho.

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“Pendejo de mierd…, acá no”, le señaló mientras el volante ni siquiera se dio vuelta a mirarlo y no reaccionó en ningún momento, entendiendo que la había embarrado.

El respaldo a Tomás Aranda en Boca Juniors

A pesar de que la ejecución trajo mucho revuelo en Argentina, Aranda contó con el respaldo de Leandro Paredes, el capitán del cuadro trasandino quien le quitó dramatismo a la escena.

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“Son maneras de patear, cuando se erra se agranda mucho más. Es muy joven y tendrá que pensar que hay momentos y momentos, pero no pasa nada”, señaló el experimentado volante.

Ahora Boca enfrentará al modesto Recoleta de Paraguay, por lo que tiene la chance clara de avanzar a cuartos de final del certamen continental, donde puede medirse ante River Plate si es que el Millonario elimina a Santa Fe.