El arquero nuevamente fue figura en O'Higgins y vale el paso a la final de la Copa de la Liga. Carabalí compartió su felicidad, orgullo y confianza de cara a la definición por el título.

O’Higgins se clasificó a la final de la Copa de la Liga tras vencer por 1-0 a Ñublense en la revancha e imponerse por 4-2 en los penales, donde volvió a destacar el arquero, Omar Carabalí. En la final Los Celestes se medirán contra Coquimbo Unido, que dejó en el camino a Unión La Calera.

Tras el duelo, y elegido la figura del partido, Omar Carabalí manifestó que “fue un partido complicado, sabíamos que ellos venían defendiendo bien y que sería complicado defenderse, así que muy felices. Ahora a descansar pensar en el encuentro del sábado, en Valparaíso“.

Siendo el equipo chileno con más partidos en lo que va del año, Carabalí manifestó que “hay un lindo grupo. Nos hemos adaptado a jugar cada tres días y eso nos fue favorable ahora. Nosotros llegamos al partido completos y ellos más cansados que nosotros“.

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O’Higgins unido por el objetivo

“Estamos bastante bien con el grupo, feliz. Creo que nuestra mejor virtud ha sido la humildad, estamos todos firmes trabajando por un mismo objetivo“, complementó el meta.

Carabalí otra vez fue figura: O’Higgins se mete en la final de la Copa de la Liga.

Respecto a los penales, donde el meta de O’Higgins atajó el tiro de Alex Valdés, Carabalí sentenció que “tratamos siempre de visualizar a los pateadores, estudiamos varios y agradecido con el cuerpo técnico, y con nuestro analista. El Edu es un capo“.

Cabe recordar que O’Higgins había caído por 2-1 en la ida de Chillán. Ahora los rancagüinos se medirán contra Coquimbo este sábado 18 de julio, a partido único, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. El ganador quedará en la historia como el primer campeón de la Copa de la Liga.

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Ese duelo será la última presentación O’Higgins antes de seguir su participación en Copa Sudamericana. El miércoles 23 los de la Sexta Región jugarán la ida frente a Boca Juniors en La Bombonera.

Resumen:

-Victoria en penales: O’Higgins venció 4-2 a Ñublense destacando el arquero Omar Carabalí.

-Final de Copa: O’Higgins enfrentará a Coquimbo el sábado 18 de julio en Valparaíso.

-Copa Sudamericana: O’Higgins jugará contra Boca Juniors el miércoles 23 en La Bombonera.