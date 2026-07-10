El mediocampista fue oficializado como nuevo refuerzo del cuadro de la Primera B, al que regresa tras defender sus colores durante la temporada 2025.

El mercado de fichajes continúa moviéndose en el fútbol chileno y Deportes Santa Cruz, elenco de Primera B, oficializó la incorporación de un nuevo refuerzo proveniente de O’Higgins.

A través de sus redes sociales, el cuadro unionista anunció el regreso de Cristóbal Castillo, volante de 23 años que ya defendió al club durante la temporada 2025 en calidad de préstamo desde el Capo de Provincia.

En su retorno a la celeste para este 2026, el mediocampista no logró sumar minutos oficiales. De hecho, solo integró el banco de suplentes en el duelo ante Palestino, disputado en marzo. Ahora, su vuelta a Santa Cruz buscará darle la continuidad que no encontró en la Liga de Primera.

Cristóbal Castillo llega a Deportes Santa Cruz

A través de sus redes, el equipo anunció su regreso. “Anunciamos con mucho entusiasmo la incorporación de Cristóbal Castillo a nuestro Plantel Profesional”.

“El joven volante, que ya defendió los colores unionistas la temporada pasada, regresa para aportar todo su talento, compromiso y calidad al equipo en este nuevo desafío. ¡Bienvenido nuevamente a esta casa Cristóbal”.

El presente de San Cruz en la B

Deportes Santa Cruz atraviesa un complejo presente en la Primera B. El elenco unionista cerró la primera rueda en el 15° lugar de la tabla con 12 puntos, ubicándose en zona de descenso, un escenario que buscará revertir durante la segunda parte de la temporada con la llegada de nuevos refuerzos.

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En síntesis: