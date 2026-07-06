Criticado artillero anda como avión este año y ya es una oferta concreta la que quiere sacarlo de Rancagua. Otras dos figuras también podrían partir.

El fútbol chileno se sigue moviendo en el mercado de pases mientras se juega el Mundial 2026. Es ahí donde en O’Higgins de Rancagua las grúas vienen por sus figuras, tras un gran inicio de temporada.

Si ya es un hecho que Francisco González partiría o a Rusia o a México, el otro artillero del Capo de Provincia podría hacer lo propio rumbo a Brasil. Se trata de Arnaldo Castillo, un incombustibles del equipo.

Por años criticado por los hinchas, este año el paraguayo nacionalizado chileno despertó y con creces. 12 goles en total entre todos los torneos que ha jugado el elenco celeste, siendo el máximo anotador del club junto a González.

Así se mueve O’Higgins en el mercado

O’Higgins de Rancagua tiene interesados en tres de sus hombres de ataque desde el fútbol extranjero. Uno de ellos es Arnaldo Castillo, donde según Javier Limardo es el Chapecoense quien viene por su carta.

Gran temporada del “9” celeste /Photosport

Si Benjamín Schamine ya partió a Godoy Cruz y liberó un cupo de extranjero en el equipo, ahora dos más podrían dejar la tienda celeste. Eso sí, en el Monasterio cruzan los dedos para que partan en agosto y no este mes.

Martín Sarrafiore y Francisco González tienen ofertas concretas desde México y se espera que partan después de los partidos ante Boca Juniors, dice la citada fuente. Por eso, las próximas jornadas serán claves en Rancagua.

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Hasta ahora, el nombre que se acerca como refuerzo es el de César Pérez, quien sigue buscando club en Chile tras su paso por Defensa y Justicia. El volante está cerca, pero aún faltan los últimos detalles para asegurar su regreso al país.