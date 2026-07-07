La señal confirmó los dos partidos que transmitirá para todo el país, que los hinchas seguirán con todos los detalles.

El Mundial 2026 llegó a la decisiva ronda de los cuartos de final, con electrizantes encuentros para disfrutar con toda la familia, donde Chilevisión confirmó cuáles serán transmitidos por su señal.

Después de la emoción que tuvieron los octavos de final, la señal ya dispuso la información de los dos encuentros que llevará para todo el país, los que no se pueden perder por nada del mundo.

Una ronda que contará con los choques de Francia vs Marruecos, España vs Bélgica, Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza, para definir a los cuatro semifinalistas.

El partido de España ante Bélgica va para todo el país por Chilevisión. (Photo by Alex Slitz/Getty Images)

¿Cuáles partidos dará Chilevisión en los cuartos de final del Mundial 2026?

La señal de Chilevisión llevará a todo el país el compromiso del viernes entre España vs Bélgica, que está programado a las 15.00 horas en la ciudad de Los Angeles.

Mientras que para el sábado transmitirá para todo el territorio nacional el choque ente Argentina vs Suiza, que está programado a las 21.00 horas, desde la ciudad de Kansas.

Viernes 10 de julio

España vs Bélgica, 15.00 horas.

Sábado11 de julio

Argentina vs Suiza, 21.00 horas.

La programación de los cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

Francia vs Marruecos, 16.00 horas.

Transmite D Sports y Paramount+.

Viernes 10 de julio

España vs Bélgica, 15.00 horas.

Transmite Chilevisón.

Sábado 11 de julio

Noruega vs Inglaterra, 17.00 horas.

Transmite D Sports y Paramount+.

Argentina vs Suiza, 21.00 horas.

Transmite Chilevisión.