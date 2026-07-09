Hoy jueves 9 de julio arrancan los cuartos de final del Mundial 2026 con un partidazo entre Francia y Marruecos en Boston.

La acción de los cuartos de final del Mundial 2026 arrancan esta tarde con el partidazo entre Francia y Marruecos. Les Bleus y los Leones del Atlas se verán las caras en el Gillette Stadium de Boston, donde hay promesa de buen fútbol por un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

El combinado europeo llega a esta etapa tras dejar en el camino a Paraguay en un apretado partido. Pese al poderío en delantera de los galos, apenas pudieron ganar por 1-0 gracias a un solitario gol de Kylian Mbappé desde el punto penal.

Por su parte Marruecos no tuvo mayores problemas para superar en los octavos de final a la local Canadá. Con un doblete de Azzedine Ounahi y otro tanto de Soufiane Rahimi los africanos ganaron por 3-0 para instalarse en estos cuartos de final.

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Cabe recordar que en este partido se reeditará una de las semifinales del pasado Mundial de Qatar 2022. En esa ocasión Francia ganó por 2-0 para instalarse en la final del torneo, por lo que sin duda que habrá sed de revancha por el lado de Marruecos.

¿A qué hora juega Francia vs Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026?

Galos y marroquíes se verán las cara hoy jueves 9 de julio a las 16:00 (hora de Chile) en el Gillette Stadium de Boston. El ganador de este cruce enfrentará al vencedor de la llave entre España y Bélgica.

¿Dónde ver Francia vs Marruecos EN VIVO y ONLINE?

Este compromiso será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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En síntesis