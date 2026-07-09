Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Javier Castrilli destruye a la FIFA por ponerle un árbitro argentino a Francia en el Mundial 2026

Javier Castrilli, exárbitro internacional y expresidente del referato en Chile, le cayó con todo a la FIFA por la polémica en el Mundial 2026.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Facundo Tello arbitrará Francia vs Marruecos
© Getty ImagesFacundo Tello arbitrará Francia vs Marruecos

Sigue la polémica en la previa del duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. Y es que la designación de árbitros argentinos para este encuentro ha dejado más de un comentario.

Quien se manifestó duramente en contra de esta decisión de la FIFA fue Javier Castrilli, reconocido exárbitro internacional y además expresidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP en nuestro país.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el argentino comentó: “Este Mundial va a pasar a la historia por todas las macanas arbitrales. Estamos viviendo un Aquelarre total. Y lo peor es que aún falta para que termine…”.

Designar a un juez argentino para Francia es tirar un fósforo a una piscina con bencina. Es atentar contra toda la buena fe. (Facundo) Tello es un buen árbitro, pero ¿qué pasa si cobra un penal a favor de Marruecos?“, reflexionó.

Javier Castrilli alzó la voz | Photosport

Javier Castrilli alzó la voz | Photosport

Francia reacciona al árbitro argentino contra Marruecos en el Mundial 2026: “No hay que caer en la paranoia”

ver también

Francia reacciona al árbitro argentino contra Marruecos en el Mundial 2026: “No hay que caer en la paranoia”

“La FIFA se echó dos problemas encima”: Condenan designación de árbitro argentino para Francia-Marruecos

Quedará la idea de que está ayudando a Argentina. Y si expulsa a un francés, aunque el equipo clasifique a semifinales, ¿usted duda de que pedirán que se les borre esa tarjeta apelando a lo que pasó con Folarin Balogun?“, dijo.

“¿Acaso no se argumentará que es sospechoso que un argentino lo haya echado? La FIFA ya se echó encima un problema y ahora se echó otro gratuitamente. No entiendo ese deseo de autoinmolarse“, condenó.

Sobre el controversial perdonazo al jugador estadounidense, Javier Castrilli comentó que “durante años, la FIFA nos ha hecho creer que está contra toda intervención de los intereses políticos en el fútbol. Y ahora eso quedó en entredicho para siempre“.

Lee también
Javier Castrilli reaparece y demuele al árbitro de Francia vs Paraguay
Mundial 2026

Javier Castrilli reaparece y demuele al árbitro de Francia vs Paraguay

Castrilli barre con Garay previo al Mundial: "No le veo condiciones"
Mundial 2026

Castrilli barre con Garay previo al Mundial: "No le veo condiciones"

"La U pensó que arrasaría este año, pero hay mediocridad arbitral"
Chile

"La U pensó que arrasaría este año, pero hay mediocridad arbitral"

Castrilli reaparece para defender a la U y Católica: "Mediocres"
U de Chile

Castrilli reaparece para defender a la U y Católica: "Mediocres"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo