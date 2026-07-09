Javier Castrilli, exárbitro internacional y expresidente del referato en Chile, le cayó con todo a la FIFA por la polémica en el Mundial 2026.

Sigue la polémica en la previa del duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. Y es que la designación de árbitros argentinos para este encuentro ha dejado más de un comentario.

Quien se manifestó duramente en contra de esta decisión de la FIFA fue Javier Castrilli, reconocido exárbitro internacional y además expresidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP en nuestro país.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el argentino comentó: “Este Mundial va a pasar a la historia por todas las macanas arbitrales. Estamos viviendo un Aquelarre total. Y lo peor es que aún falta para que termine…”.

“Designar a un juez argentino para Francia es tirar un fósforo a una piscina con bencina. Es atentar contra toda la buena fe. (Facundo) Tello es un buen árbitro, pero ¿qué pasa si cobra un penal a favor de Marruecos?“, reflexionó.

Javier Castrilli alzó la voz | Photosport

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“Quedará la idea de que está ayudando a Argentina. Y si expulsa a un francés, aunque el equipo clasifique a semifinales, ¿usted duda de que pedirán que se les borre esa tarjeta apelando a lo que pasó con Folarin Balogun?“, dijo.

“¿Acaso no se argumentará que es sospechoso que un argentino lo haya echado? La FIFA ya se echó encima un problema y ahora se echó otro gratuitamente. No entiendo ese deseo de autoinmolarse“, condenó.

Sobre el controversial perdonazo al jugador estadounidense, Javier Castrilli comentó que “durante años, la FIFA nos ha hecho creer que está contra toda intervención de los intereses políticos en el fútbol. Y ahora eso quedó en entredicho para siempre“.