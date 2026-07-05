El uzbeco Ilgiz Tantashev recibe fuertes críticas por su accionar en el duro encuentro por los octavos de final del Mundial 2026.

El partido más sucio del Mundial 2026 se jugó este sábado, donde Paraguay salió a buscar la refriega ante Francia por los octavos de final. No le resultó, porque los galos ganaron por 1-0.

Como era de esperarse, la Albirroja eligió un esquema de bloque bajo y cada vez que pudo ensució el partido, situación que sacó de sus casillas en más de una ocasión a los jugadores galos.

La persona que permitió que el partido se desarrolle de forma brusca fue el árbitro uzbeco Ilgiz Tantashev, apuntado por su mal accionar en el duelo que dejó a Francia en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

ver también Zlatan Ibrahimovic enciende todo con análisis sobre Francia vs Paraguay: “Me hubiesen sacado 4 rojas”

Castrilli critica el cometido de Ilgiz Tantashev en el partido entre Francia y Paraguay

A alguien que le gusta hablar del resto es al argentino Javier Castrilli, el mismo que vivo al fútbol chileno como presidente de la comisión arbitral y no dejó ningún legado positivo, salvo polémicas.

El ex juez de hierro ocupó su cuenta de X para analizar el cometido de Tantashev, a quien criticó por su permisividad en el compromiso jugado en Filadelfia. De hecho, el penal que marcó el desarrollo del partido no lo vio y lo cobró a instancias del chileno Juan Lara, que estaba en el VAR.

El comentario de Castrilli.

“Ilgiz Tantashev nunca entendió lo que ocurrió en el partido Francia con Paraguay. Un escándalo total. Los propios jugadores establecieron hasta dónde llegar… Un 8vo. de final sin seguridad jurídica dentro del juego”, escribió el argentino.

Francia clasificó en medio de la polémica y ahora se medirá con Marruecos, por el paso a las semifinales del Mundial 2026.

En síntesis

Francia derrotó 1-0 a Paraguay en Filadelfia por octavos de final del Mundial 2026.

en Filadelfia por octavos de final del Mundial 2026. El árbitro Ilgiz Tantashev fue criticado por permitir el juego brusco durante el partido.

fue criticado por permitir el juego brusco durante el partido. El exárbitro Javier Castrilli calificó el arbitraje de Tantashev como un escándalo total.