El delantero francés respondió a Celeste Amarilla luego de los insultos recibidos tras el partido entre Francia y Paraguay en el Mundial 2026.

Kylian Mbappé rompió el silencio y respondió públicamente a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien lanzó una serie de comentarios racistas e insultos contra el delantero francés luego del partido entre Francia y Paraguay por el Mundial 2026.

La parlamentaria apuntó contra el francés con descalificaciones personales y raciales, además de criticar su actitud tras el encuentro al acusarlo de negarle el saludo al arquero Orlando Gill.

Entre sus declaraciones, Amarilla calificó a Mbappé como un “camerunés colonizado” y aseguró que el atacante estuvo “muerto de miedo” durante el compromiso. Incluso fue más allá con nuevos insultos, lo que rápidamente generó una ola de reacciones en redes sociales.

La dura respuesta de Mbappé

El delantero del Real Madrid utilizó su cuenta de X para responder con un contundente comunicado, donde cuestionó el actuar de la senadora y condenó sus palabras.

“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, escribió.

Kylian Mbappe fue el principal objetivo de los paraguayos durante el partido – Getty

Mbappé también lamentó que la polémica terminara opacando la histórica actuación de la selección guaraní en la Copa del Mundo: “Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante este Mundial“, agregó.

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El campeón del mundo cerró su mensaje con una fuerte condena al discurso de odio: “Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, sentenció.

La publicación del francés se viralizó rápidamente y abrió un intenso debate en redes sociales, sobre el racismo en el fútbol y la responsabilidad de las autoridades públicas al momento de emitir este tipo de declaraciones.

@KMbappe en X

En resumen…