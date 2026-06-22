Francia busca asegurar su paso a los dieciseisavos de final ante un Irak obligado a sumar tras la derrota en su debut.

Francia tendrá este lunes una gran oportunidad para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, enfrentando a Irak por la segunda fecha del Grupo I.

Los galos llegan con fuerza tras vencer por 3-1 a Senegal, resultado que reafirmó su candidatura al título. Kylian Mbappé fue la figura del partido, con un doblete que le permitió alcanzar los 14 goles en Copas del Mundo. Mientras que Irak intentará recuperarse de la caída 4-1 ante Noruega, por lo tanto necesitan sumar para mantener opciones de avanzar.

En Jugabet un triunfo de los galos paga 1.12 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 11.200. El empate paga 10.89 y la victoria de Irak 32.17.

Kylian Mbappe fue la figura de Francia en el triunfo 3-1 sobre Senegal – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irak?

Francia se enfrenta a Irak este lunes 22 de junio, desde las 17:00 hrs de Chile , en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, por el grupo I de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

ver también Mundial 2026: revisa el calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

Grupo I del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Noruega

Francia

Senegal

Irak

Encuesta¿Quién ganará el partido por el Grupo I del Mundial 2026? ¿Quién ganará el partido por el Grupo I del Mundial 2026? Ya votaron 0 personas

En resumen…

Francia vs. Irak jugarán por el Grupo I este lunes 22 de junio.

jugarán por el este lunes 22 de junio. El partido comenzará a las 17:00 horas de Chile en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

de Chile en el DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.