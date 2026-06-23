Los Cafetaleros tendrán su segunda presentación en la cita planetaria y se medirán a un sorpresivo rival.

Colombia salta a la cancha en una nueva jornada de la Copa del Mundo 2026. En la segunda fecha de la fase de grupos enfrentan a República Democrática del Congo.

Los Cafetaleros tuvieron un debut más complicado de lo esperado ante Uzbekistán, pero lograron salir airosos y quedarse con el triunfo por 3-1. Lo más importante es que obtuvieron los 3 puntos y si ganan en esta fecha, pasarán a la siguiente fase.

República Democrática del Congo parecía ser un invitado más a la Copa del Mundo, pero demostraron que no están para fotos y amargaron el estreno de Portugal de Cristiano Ronaldo al empatarles. Ahora quieren hacer nuevamente la gracia contra Colombia.

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