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Colombia vs RD Congo MINUTO a MINUTO: formaciones y transmisión del Mundial 2026

Los Cafetaleros tendrán su segunda presentación en la cita planetaria y se medirán a un sorpresivo rival.

Por César Vásquez

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Colombia busca la clasificación a la siguiente ronda.
© GettyColombia busca la clasificación a la siguiente ronda.

Colombia salta a la cancha en una nueva jornada de la Copa del Mundo 2026. En la segunda fecha de la fase de grupos enfrentan a República Democrática del Congo.

Los Cafetaleros tuvieron un debut más complicado de lo esperado ante Uzbekistán, pero lograron salir airosos y quedarse con el triunfo por 3-1. Lo más importante es que obtuvieron los 3 puntos y si ganan en esta fecha, pasarán a la siguiente fase.

República Democrática del Congo parecía ser un invitado más a la Copa del Mundo, pero demostraron que no están para fotos y amargaron el estreno de Portugal de Cristiano Ronaldo al empatarles. Ahora quieren hacer nuevamente la gracia contra Colombia.

Sigue el MINUTO a MINUTO:

Casi Colombia

En 4 minutos Colombia armó una linda jugada y Jhon Arias remató en el área, pero Lionel M'pasi evita la caída de RD Congo. El rebote le cae a Daniel Muñoz, pero su disparo salió desviado. Avisaron los dirigidos por Néstor Lorenzo.

¡Comenzó el partido!

Ya corre el balón en Guadalajara. Colombia viste de amarillo, mientras República Democrática del Congo lo hace de celeste.

Ya están en la cancha

Colombia y RD Congo saltan al terreno de juego y se forman en el centro de la cancha. Comienza la entonación de sus respectivos himnos nacionales.

Por el paso de ronda

Si Colombia vence a RD Congo, automáticamente se clasificará a la siguiente fase. Con un empate quedaría muy cerca, mientras que si pierde, tendría que jugarse la vida ante Portugal en la última fecha.

Lumumba Vea presente

El hincha más famoso de RD Congo está presente en Guadalajara. Lumumba Vea se mantiene quieto durante los partidos de su selección. Este hincha homenajea a Patrice Lumumba, quien fue un líder anticolonialista y primer jefe de gobierno elegido democráticamente en su país. Fue asesinado en 1961, pero a través de este hincha y el fútbol, su legado sigue vivo.

Lumumba Vea no le falla a RD Congo. Imagen: Getty

Lumumba Vea no le falla a RD Congo. Imagen: Getty

Masivo apoyo colombiano

Es realmente impactante la cantidad de hinchas colombianos que han llegado a Guadalajara. Los dirigidos por Néstor Lorenzo intentarán devolver el cariño en la cancha.

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Colombia dice presente

Colombia ya está en el estadio de Chivas de Guadalajara. Se espera en mayor cantidad público de los Cafetaleros.

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La formación de Colombia

Así se parará en la cancha los dirigidos por Néstor Lorenzo:

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¿A qué hora se enfrenta Colombia vs RD Congo?

Este partido será a las 22:00 horas de Chile, en el Estadio Akron de Guadalajara en México.

¿Dónde ver a Colombia vs RD Congo?

El duelo entre Colombia y RD Congo podrá ser visto en DSports en TV, mientras que en streaming estará disponible en Prime Video, Paramount+, DAZN y DGO.

Bienvenidos a un nueva transmisión MINUTO a MINUTO

Hola amigos, les damos la bienvenida a esta transmisión MINUTO a MINUTO. En esta jornada tendremos el partido de Colombia ante República Democrática del Congo. Acompáñennos en una nueva fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

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