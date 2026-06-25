El Coca Mendoza cree que el DT del Cacique comete un error por la exigencia clave que hizo para esta ventana de traspasos. "No es necesario", lanzó.

Fernando Ortiz explicó sin rodeos por qué solicitó un arquero para Colo Colo en el mercado de fichajes de mitad de año. A pesar del buen rendimiento de Gabriel Maureira, al Tano le preocupa la inexperiencia del golero juvenil de 19 años, quien llegó a 10 partidos con el cuadro albo.

Por eso mismo, el exentrenador del Santos Laguna de México insistió en exigir un golero más, pues sabe que es una incertidumbre el retorno en buenas condiciones de Fernando de Paul, quien sufrió una lesión severa que incluso le significó pasar por el quirófano.

Pues bien, Gabriel Mendoza no está nada de acuerdo con esa petición del DT argentino de 48 años. Todo lo contrario. “Pienso que está equivocado Ortiz. Maureira dio confianza y seguridad, ha andado bien independiente de algunos pequeños detalles”, aseguró el Coca en una conversación con RedGol.

“En su posición ha demostrado que es una pieza de garantía y no es necesario gastar en un arquero de renombre o que venga a quitarle el puesto. Hay que seguir dándole chances, demostró que tiene capacidades para ser el arquero de Colo Colo”, apuntó el legendario carrilero derecho campeón de América con los albos.

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Coca Mendoza le da pistas a Ortiz y Colo Colo para el mercado: “Un volante de creación”

Así como Gabriel Mendoza encuentra errado a Fernando Ortiz por querer un arquero en Colo Colo, hay un puesto que el Tano solicitó para este mercado y no le parece descabellado al Coca. Más bien, el otrora marcador de punta transita por la misma zona.

“Para mí, tiene que traer un volante de creación. Me gusta Diego Valdés, viene de equipos grandes, en América anduvo muy bien. Y en Vélez también. Es una buena etapa para él venir a un grande como Colo Colo y mostrar todo lo que no ha mostrado en la selección”, apuntó Mendoza.

Diego Valdés ante Lisandro Martínez en la Copa América 2024. (Daniel Jayo/Getty Images).

Sabe que Valdés tiene una carga negativa por sus presentaciones en la Roja, donde totaliza 37 encuentros, dos goles y cuatro asistencias. “Creo que acá podrá mostrar su potencial”, dijo Mendoza sobre el enganche surgido en las inferiores de Audax Italiano.

Y sobre algún extremo de Deportes Limache, los otros que suenan para sumarse al plantel del Eterno Campeón, tiene claro a su preferido. “Siempre fui team Popín Castro, no lo trajeron y si lo venden o lo quieren transferir, hay que ir por él. Pero si no es así, Jean Meneses me parece un muy buen refuerzo“, sentenció el Coca Mendoza. El tiempo dirá quién desembarca en el Monumental…

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