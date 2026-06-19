Fernando Ortiz respondió por uno de los grandes rumores del mercado de fichajes de Colo Colo. Esto dijo sobre Diego Valdés.

Colo Colo ya empieza a mirar al mercado de fichajes. Con la primera rueda terminada como puntero exclusivo, el Cacique mira a los mejores nombres para fortalecer el plantel para el resto del 2026.

El nombre de Diego Valdés se ha repetido harto como posible incorporación para los albos. Y, este viernes, Fernando Ortiz rompió el silencio sobre la opción, revelando además la gran relación que tiene con el volante.

“A Diego lo conozco desde haber dirigido el América de México y lo tengo bien visto. Es un jugador que no voy a descubrir ahora yo sus condiciones deportivas”, mencionó el entrenador del Cacique.

“Tengo diálogo con él, no para que venga exactamente a Colo Colo, sino porque he tenido una relación muy importante en el América. Me parece que es un jugador extraordinario y hoy lo está haciendo muy bien en Vélez“, sumó.

Fernando Ortiz citó su relación con Diego Valdés | Getty Images

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Fernando Ortiz se refiere a la opción de Diego Valdés en Colo Colo

Además, declaró que “creo yo que todo jugador de nacionalidad de este país quiere jugar en el equipo más importante. No solo Diego. En su momento, si llegara a existir la posibilidad o no de Diego en particular, se verá“.

En cuanto al trabajo con la dirigencia, Fernando Ortiz señaló que “hemos estado intercambiando opiniones (con Jaime Pizarro y Daniel Morón). No hemos finiquitado nada con respecto a nombres ni posiciones, pero estamos observado para aprovechar oportunidades que se puedan dar“.