Arturo Vidal tuvo grandes palabras para Felipe Raipán, delantero de 16 años que hizo su debut oficial con Colo Colo.

Colo Colo tuvo un tremendo debut y goleó a Deportes Recoleta en la Copa Chile. Este sábado 20 de junio, los albos superaron por 3-0 a los recoletanos para pisar fuerte en su inicio en el torneo.

Una de las novedades del encuentro fue la presencia del joven delantero Felipe Raipán, quien se metió en la citación con apenas 16 años. Ingresó a la cancha a los 83′ y mostró personalidad en su debut absoluto.

Más tarde, el capitán del Cacique, Arturo Vidal, tuvo palabras para este joven jugador. El King valoró el trabajo de Fernando Ortiz con los juveniles y destacó el talento de Raipán en sus primeros minutos.

“Me alegro mucho por él, por su debut. Entrenó muy bien el otro día, el profe le dio la oportunidad y es importante que los juveniles se vayan ganando un espacio dentro del equipo“, señaló.

Las palabras de Arturo Vidal para el debutante Felipe Raipán en Colo Colo

“Tiene mucho talento, hoy lo demostró, tiene una velocidad increíble, la última jugada la hace con mucha personalidad y eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo, así que contento por él y todos los jóvenes que están aprovechando su oportunidad”, valoró.

Además de Felipe Raipán, también vieron acción otros jóvenes valores como Yastin Cuevas y Rodrigo Catalán. Con ellos, sumándose a Leandro Hernández, el Cacique sumó sus primeros minutos Sub 21 en la Copa Chile.