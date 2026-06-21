El Chelo fue de lo mejor dentro de la cancha para la Universidad de Chile ante Wanderers. Además, le dedicó el triunfo al DT.

Debut de la Universidad de Chile en la Copa Chile. El elenco azul consiguió un aplastante triunfo ante Santiago Wanderers y se puso en el segundo lugar del Grupo D, liderado por Unión San Felipe.

Claro, la Universidad de Chile ha jugado sólo un duelo en esta competencia. Por el contrario, los aconcagüinos, que vencieron a Unión La Calera, suman dos triunfos en tres partidos.

La U fue categórica, en todo caso. Dirigidos por Fabricio Coloccini, los azules le hicieron cuatro goles a los Caturros, con actuaciones relevantes de jugadores como Maxi Guerrero, Agustín Arce y Marcelo Morales. Este último fue elegido como mejor del partido por TNT Sports.

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Palabras de Marcelo Morales para Fernando Gago

Tras el partido, Marcelo Morales fue interrogado por lo sucedido en cancha. El carrilero expresó, antes que todo, sus respetos hacia Fernando Gago, dedicándole la victoria ante Santiago Wanderers.

“Fue una sorpresa, una lástima lo que pasó con el profe. Se nota que en la conferencia ya tenía dolor y quiso igual estar en el partido. Lamentamos que no haya podido estar hoy“, comenzó diciendo Marcelo Morales

“Queremos dedicarle este triunfo a él, que sabemos que lo está viendo en la clínica“, agregó el carrilero, que fue intenso en su kilometraje dentro de la cancha del Estadio Nacional.

Marcelo Morales fue de los mejores de la U ante Wanderers | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Chile?