Argentina y Austria se enfrentan por la segunda fecha, con Messi a punto de batir el récord de más goles en la historia de los mundiales.

Este lunes continúa la segunda fecha del Grupo J en el Mundial 2026, con el atractivo cruce entre Argentina y Austria, dos selecciones que buscan acercarse a los dieciseisavos de final.

La Albiceleste llega con confianza tras imponerse por 3-0 a Argelia en su debut, en un encuentro marcado por los tres goles de Lionel Messi, que igualó el récord goleador de Miroslav Klose en Copas del Mundo.

En Jugabet un triunfo de la Albiceleste paga 1.51 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 15.100. El empate paga 4.32 y la victoria de Austria 8.04.

Messi anotó un hat-trick contra Argelia marcando un nuevo hito en su carrera – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria?

Argentina se enfrenta a Austria este lunes 22 de junio, desde las 13:00 hrs de Chile , en el Estadio Dallas de Arlington, por el Grupo J en la segunda fecha del torneo.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo J del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Argentina

Austria

Jordania

Argelia

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En resumen…