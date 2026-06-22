Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Argentina vs. Austria: Horario y qué canal transmite EN VIVO y GRATIS por TV a Messi en el Mundial 2026

Argentina y Austria se enfrentan por la segunda fecha, con Messi a punto de batir el récord de más goles en la historia de los mundiales.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Argentina y Austria se enfrentan por el Grupo J en la segunda fecha del Mundial 2026.
© GeminiArgentina y Austria se enfrentan por el Grupo J en la segunda fecha del Mundial 2026.

Este lunes continúa la segunda fecha del Grupo J en el Mundial 2026, con el atractivo cruce entre Argentina y Austria, dos selecciones que buscan acercarse a los dieciseisavos de final.

La Albiceleste llega con confianza tras imponerse por 3-0 a Argelia en su debut, en un encuentro marcado por los tres goles de Lionel Messi, que igualó el récord goleador de Miroslav Klose en Copas del Mundo.

En Jugabet un triunfo de la Albiceleste paga 1.51 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 15.100. El empate paga 4.32 y la victoria de Austria 8.04.

Messi anotó un hat-trick contra Argelia marcando un nuevo hito en su carrera – Getty

Messi anotó un hat-trick contra Argelia marcando un nuevo hito en su carrera – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria?

Argentina se enfrenta a Austria este lunes 22 de junio, desde las 13:00 hrs de Chile, en el Estadio Dallas de Arlington, por el Grupo J en la segunda fecha del torneo.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ PremiumAmazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV:app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

Mundial 2026: revisa el calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

ver también

Mundial 2026: revisa el calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

Grupo J del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • Argentina
  • Austria
  • Jordania
  • Argelia

Encuesta

¿Quién ganará el partido por el Grupo J del Mundial 2026?

Ya votaron 0 personas

Pronósticos Argentina vs Austria: Lionel Messi busca el récord y la clasificación

ver también

Pronósticos Argentina vs Austria: Lionel Messi busca el récord y la clasificación

En resumen…

  • Argentina vs. Austria jugarán por el Grupo J este lunes 22 de junio.
  • El partido comenzará a las 13:00 horas de Chile en el Estadio Dallas de Arlington.
  • CHV, ESPN, DSports y Disney+ Premium transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
Lee también
Scaloni se refiere al difícil momento de Messi en medio del Mundial
Mundial 2026

Scaloni se refiere al difícil momento de Messi en medio del Mundial

Confirman salida de conductora tras falsa noticia sobre el papá de Messi
Internacional

Confirman salida de conductora tras falsa noticia sobre el papá de Messi

Familia de Messi rompe el silencio ante rumores de muerte
Mundial 2026

Familia de Messi rompe el silencio ante rumores de muerte

"Todos...": Jugador de Argelia alza la voz por planchazo de Messi
Mundial 2026

"Todos...": Jugador de Argelia alza la voz por planchazo de Messi

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo