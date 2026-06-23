El ex jugador de Colo Colo y actual comentarista de TNT Sports recordó cómo vivió la "Mano de Dios" mientras jugaba el Mundial de 1986.

Lo hecho por Lionel Messi ante Austria no solamente viene a reforzar la idea de que La Pulga es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sino que además está vigente. Esto, además, abre un debate que parece eterno.

Es que todos se preguntan y cada cual tiene su opinión. ¿Quién es realmente el mejor jugador de todos los tiempos? Para buena parte de los hinchas del fútbol, la respuesta está entre Diego Maradona y Messi. Más ahora, que su paralelismo histórico llegó a su cénit.

Resulta que Messi anotó el doblete ante Austria el mismo día, pero 40 años después, en que Maradona le hizo dos tantos a Inglaterra. Uno de ellos fue aquel en el que todos los defensas quedan desparramados. El otro, la mítica “Mano de Dios”.

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Bichi Borghi recuerda la “Mano de Dios”

Fue invitado al programa “En la Lupa” de RedGol. Claudio Borghi hizo un repaso por distintos tópicos del fútbol nacional e internacional, haciendo hincapié en el paralelismo de fechas entre Messi y Maradona. Fue allí que se refirió a la “Mano de Dios”.

“Cuando Maradona cae, no celebra y mira al árbitro. Cuando vio que dio el gol, lo festejó. Nosotros estábamos desde el otro lado, ni nos dimos cuenta“, empezó relatando Claudio Borghi, en la banca de esa Argentina que fue campeona en el Mundial de 1986.

“Nosotros no estábamos muy metidos con el tema de la rivalidad con Inglaterra. El otro día un chico vino a hacerme una nota y le dije que el problema con los ingleses no es Malvinas. Ese es uno de los problemas, nada más. Nosotros fuimos colonia británica por 40 días, en 1807. Y después dependimos muchas veces de los ingleses por la venta del cuero”, relató el Bichi.

Maradona levantando la Copa del Mundo en México 1986 | Getty Images

“Después viene Malvinas. Los ingleses tenían una presidenta muy cuestionada, Thatcher, y nosotros un militar muy cuestionado. Y un día este militar dijo ‘recuperemos Malvinas’. Era una estupidez“, terminó su narración el Bichi Borghi.

En resumen…

Lionel Messi anotó un doblete ante Austria en el Mundial 2026.

anotó un doblete ante Austria en el Mundial 2026. El exfutbolista Claudio Borghi recordó el partido de Diego Maradona contra Inglaterra en 1986.

recordó el partido de Diego Maradona contra Inglaterra en 1986. El partido de Diego Maradona ante los ingleses ocurrió exactamente hace 40 años.