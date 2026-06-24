Desde el ente rector intentan modificar una regla cuando la cita planetaria ya está en desarrollo.

La Copa del Mundo 2026 no ha estado exenta de debates y diversas discusiones. Ahora se podría sumar una nueva si la FIFA logra modificar una regla sobre los lanzamientos penales.

El torneo que se realiza por primera vez en tres países y con 48 selecciones, ha traído consigo algunos cambios difíciles de digerir para los hinchas. El más polémico es la pausa de hidratación, ya que el fútbol es un deporte poco amigo de las innovaciones.

El cambio en los penales

Con el fin de la fase de grupos, comienza las llaves de eliminación directa. Ahí, siempre existe una gran posibilidad de llegar a los lanzamientos penales en caso de persistir el empate luego de los 90 minutos reglamentarios, más los 30 minutos de tiempo suplementario.

Antes de los remates desde los 12 pasos, los capitanes de ambos equipos son sometidos a dos sorteos: uno para decidir quién parte pateando y el otro, para elegir el arco donde será la tanda. Esto está a punto de ser cambiado desde la FIFA.

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Diversos estudios han demostrado que el equipo que comienza pateando tiene mayor probabilidad de ganar. Si a esto se le suma que ese mismo elenco tiene la opción de también elegir el arco, hace que comience con cierta ventaja. Al menos así lo interpretan desde el ente rector del fútbol.

Por todo lo anterior, desde The Times de Inglaterra informaron que la FIFA intentará modificar el sorteo antes de los penales. Desde ahora si un equipo gana para elegir si patea primero, automáticamente el perdedor podrá elegir la portería donde serán los lanzamientos.

Los penales pueden cambiar para siempre. Imagen: Getty

Ahora desde la FIFA esperan que la International Football Association Board (IFAB) apruebe esta modificación para implementarlo ya mismo en la presente Copa del Mundo 2026. Un cambio que a muchos les agrada, pero que a otros no les parece que se realice en pleno desarrollo de una competición tan importante.