La Albirroja de Gustavo Alfaro intentará meterse en la siguiente ronda de la cita planetaria.

Paraguay y Australia no quieren hacer las maletas y para mantenerse en la Copa del Mundo, deben conseguir un buen resultado en la última fecha de la fase de grupos.

La cita planetaria vive una jornada de definiciones y el grupo D no es la excepción. Estados Unidos ya tiene asegurado el primer puesto, mientras la Albirroja y los Socceroos deben luchar por el segundo cupo. Incluso, podrían avanzar ambos. Todo puede suceder.

¿Dónde ver a Paraguay vs Australia?

Este encuentro podrá ser visto en TV por Chilevisión y DSports. En cuanto al streaming, estará disponible en DGO, Prime Video, Paramount+, Disney+, DAZN y las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora es el partido del Mundial 2026?

El duelo entre Paraguay y Australia será este jueves 25 de junio a las 22:00 horas de Chile, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

La oportunidad de Paraguay

Paraguay tuvo un muy mal inicio al ser goleado en su debut ante Estados Unidos, pero lograron limpiar esa imagen al quedarse con un trabajado triunfo ante Turquía. Pese a la expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca, aguantaron con fiereza el 1-0.

Ahora los dirigidos por Gustavo Alfaro van por un premio mayor: avanzar de ronda. Si bien están igualados en puntaje con Australia, los Socceroos tienen mejor diferencia, por lo que si hay empate, serán los oceánicos los que se queden con son el segundo puesto.

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Claro que la igualdad igual podría darle la oportunidad de avanzar a Paraguay como uno de los mejores terceros. Hasta con la derrota, pero es más complicado optar a uno de los ocho cupos teniendo solo 3 unidades. Australia jugará con la necesidad de la Albirroja.