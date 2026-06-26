Estados Unidos no descansa en su afán de apoderarse del fútbol. Ya tiene a la Conmebol y la FIFA en el bolsillo y con el Mundial 2026 aún en desarrollo empieza a presionar por la sede de 2038.

La Copa del Mundo 2026 aún no termina su fase de grupos y Estados Unidos ya quiere más. Es que la organización conjunta con México y Canadá le abrió más el apetito al país del Tío Sam para liderar el balompié planetario…

Pese a las polémicas que ha rodeado el presente Mundial a nivel organizativo, político y reglamentario, en Estados Unidos ya consideran factible repetirse la sede para la cita planetaria de 2038. Y aunque sea sólo una idea inicial es sabido que los norteamericanos tienen en el bolsillo a Gianni Infantino, la FIFA y la Conmebol.

Tal como manifestó el director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo 2026, Andrew Giuliani, “si tenemos en cuenta que este Mundial podría ampliarse en algún momento a 64 equipos participantes, creo que Estados Unidos puede con ello“.

Giuliani se jactó que ya habló del tema con el presidente Donald Trump y el mandatario le mostró su apoyo para ser sede en 2038: “no hay mejor país para albergar una Copa del Mundo que Estados Unidos, y creo que lo estamos viendo en las redes sociales“, expuso.

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“No hay mejor país”: Estados Unidos y un Mundial “acogedor”

“Creo que estamos viendo, con todos los aficionados que pueden estar interactuando con Estados Unidos por primera vez, o por primera vez en mucho tiempo, que Estados Unidos es realmente muy acogedor“, aseguro pese a la discriminación directa y dificultades políticas que han tenido varias de las delegaciones presentes en el Mundial 2026.

Sentencia que “tenemos una infraestructura increíble. Ya tenemos los estadios construidos, así que para Estados Unidos, en comparación con otros países anfitriones, donde cuesta decenas y decenas de miles de millones de dólares, a nosotros nos costó un par de miles de millones“.

Oops, he did it again: Estados Unidos ya se quiere adueñar del Mundial 2038.

Cabe recordar que el Mundial 2030, en otra aberración de la FIFA, se jugará en Argentina, Paraguay y Uruguay en la etapa inaugural para después irse a España, Portugal y Marruecos. La Copa del Mundo 2034 tendrá escenario en Arabia Saudita.

Por su parte, la organización del Mundial 2038 aún no tiene abiertas las candidaturas, pero antes de la aparición de Estados Unidos ya han manifestado su intención de ser sedes Alemania y Colombia.

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Asumismo, Estados Unidos organizó el Mundial de 1994 y en los últimos 10 años se adueño de dos Copas Américas, torneo histórico de Sudamérica perteneciente a la Conmebol, que fue “cedido” al país de la Concacaf en 2016 y 2024. Y la Copa América 2028 también sería en EE.UU.

Resumen:

-Estados Unidos considera postularse como sede para la Copa del Mundo 2038.

-Donald Trump respalda la idea de organizar el torneo, según Andrew Giuliani.

-Alemania y Colombia ya manifestaron previamente su intención de albergar este evento.