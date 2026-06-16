Irán hizo una fuerte denuncia tras su debut en el Mundial 2026. Tras rescatar un empate por 2-2 en un entretenido duelo contra Nueva Zelanda, el entrenador apuntó contra la FIFA y Estados Unidos.
“Después del partido, nos dijeron que tenemos que irnos inmediatamente, pese a que hoy es muy importante para nosotros tener una recuperación“, lamentó Amir Ghalenoei.
El conjunto asiático concentra en México, pese a que juega todos sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, y tuvo que viajar desde Tijuana a Los Ángeles el día antes del partido. Se suponía que, tras el duelo, podrían descansar en suelo estadounidense por una noche.
“Nos han pedido que nos subamos a un avión y regresemos a Tijuana, y eso nos preocupa mucho. Nos están obligando a volver temprano. Están haciendo la situación cada vez más difícil, más obstáculos, pero no vamos a dejar que eso impida hacer lo mejor que podamos“, marcó.
Amir Ghalenoei, entrenador de Irán, sacó la voz por su selección | Getty Images
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“No sabemos por qué nos están devolviendo, para ser honestos. Se suponía que íbamos a llegar dos noches antes del partido, pero no lo permitieron. Se suponía que íbamos a quedarnos aquí esta noche para recuperarnos y regresar mañana a la hora del almuerzo“, agregó.
“Creo que nuestro equipo es el más oprimido de toda la Copa del Mundo. Nuestra federación no está aquí, nuestros medios no están aquí, nuestra gerencia no está aquí”, lamentó también Amir Ghalenoei.