Irán esperaba un milagro en el Mundial 2026 que, finalmente, no llegó. Pese a empatar sus tres partidos en fase de grupos, al Team Melli no le alcanzó para clasificar y quedó eliminado de la cita planetaria en medio de una participación llena de polémica.
La guerra que mantiene el país con Estados Unidos provocó tensiones desde el primer momento, lo que llevó a decisiones importantes como tener su concentración en México y viajar con lo justo a los partidos. La negativa estadounidense a entregar visados a gran parte de la delegación generó tantos problemas que intentaron pedir ayuda a la FIFA, pero Gianni Infantino no los pescó. O eso es lo que creen en la interna.
Y es que luego de despedirse oficialmente del torneo, el capitán de la selección iraní sacó toda la artillería para destrozar no sólo a la organización, sino que al propio presidente del ente rector del fútbol. Una reacción que cierra una aventura amarga y en la que claramente jugaron un partido aparte.
Capitán de Irán barre con el Mundial 2026 y apunta contra Gianni Infantino
Irán le dijo adiós al Mundial 2026 pero no sin antes destruir manera en que la FIFA y especialmente Gianni Infantino actuaron ante los problemas que tuvieron con Estados Unidos. “Esta es una Copa del Mundo desastrosa“, alcanzó a avisar el capitán Mehdi Taremi antes de arremeter con todo.
Gianni Infantino fue apuntado por Irán luego de quedar fuera del Mundial 2026. Foto: Getty Images.
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“Han hecho todo lo posible para eliminarnos. Entonces, desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera”, agregó el líder del camarín iraní.
De hecho, para Mehdi Taremi ningún plantel debería aprobar lo que está pasando en el Mundial 2026. “Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo“.
Fue tras ello que el capitán de Irán se le fue encima al ente rector del fútbol. “Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es. ¿Quién deberá solucionar este tipo de problemas por nosotros? ¿La FIFA? ¿Estados Unidos? Díganme un nombre“, dijo.
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El mandamás del balompié no se salvó de los dardos. “El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad, la FIFA no hizo nada“.
Habrá que esperar para ver si es que esto tiene respuesta de parte de la entidad. Queda en evidencia que el equipo dio la pelea, pero tuvo un desgaste emocional extra debido a una situación en la que se manchó la pelota.
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Irán se despide de un Mundial 2026 en el que intentó competir, pero debió enfrentar problemas que ningún otro país tuvo. En la historia quedará el recuerdo de un Team Melli que hizo frente a todo lo que le pusieron por delante y que, según su propia visión, no fue defendido por la FIFA de Gianni Infantino.
Los resultados de Irán en el Mundial 2026
Irán cerró su participación en el Mundial 2026 quedando eliminado en la fase de grupos. Los resultados obtenidos en sus tres partidos fueron:
- Irán 2-2 Nueva Zelanda
- Bélgica 0-0 Irán.
- Egipto 1-1 Irán
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En resumen, Irán y el Mundial 2026
- Fracaso deportivo condicionado por el conflicto migratorio: La selección de Irán quedó oficialmente eliminada de la Copa del Mundo tras empatar sus tres encuentros en la fase de grupos. Su desempeño estuvo fuertemente mermado por las tensiones con Estados Unidos, cuya negativa a entregar visas a la delegación completa obligó al equipo a concentrar en México y someterse a un desgastante ir y venir constante para disputar sus compromisos.
- La furia de Mehdi Taremi por “condiciones injustas”: Tras concretarse el adiós al torneo, el capitán y gran figura del equipo no se guardó nada, calificando la cita planetaria como “desastrosa”. El delantero deslizó que hubo un boicot deliberado (“han hecho todo lo posible para eliminarnos”) y remarcó que ningún futbolista profesional debería verse obligado a competir en una situación de tanta desigualdad logística y emocional.
- Dardos directos contra la promesa rota de Gianni Infantino: El punto más tenso de las declaraciones fue el apunte directo hacia la máxima autoridad de la FIFA. Taremi reveló que Gianni Infantino ingresó al vestuario iraní tras el debut frente a Nueva Zelanda prometiendo que resolvería los problemas con el país anfitrión, pero el jugador acusó tajantemente que, al final del día, el ente rector del fútbol mundial “no hizo nada” para defenderlos.